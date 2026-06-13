Công bố 3 hoa hậu, nam vương đi thi quốc tế

TPO - Sau vụ xin lỗi vì liên quan danh xưng tại Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, đơn vị cử bản quyền tiếp tục thông báo đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh không dự Miss Earth 2026.

Ngày 12/6, ban tổ chức Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 xin lỗi sau sai sót sử dụng danh xưng trong đêm chung kết.

Theo ban tổ chức, một số nội dung xuất hiện trên sash của thí sinh và lời dẫn chương trình chưa thống nhất với đề án đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các thông tin liên quan, đồng thời gửi văn bản giải trình tới các cơ quan chức năng và các bên bị ảnh hưởng.

Đại diện ban tổ chức khẳng định đây là sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, không dẫn đến tranh chấp pháp lý giữa các bên.

Ông Duy Khánh (giữa) - đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Supranational Vietnam - giải thích lý do Bùi Lý Thiên Hương không dự thi quốc tế.

Về việc lựa chọn Mai Ngô dự thi Miss Supranational, một số ý kiến về việc đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam Trâm Anh không thi Miss Earth, ông Phạm Duy Khánh - CEO Five6 Entertainment - lý giải cách đơn vị này lựa chọn đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ông nói rằng việc lựa chọn thí sinh không dựa trên danh hiệu mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự sẵn sàng và mức độ phù hợp với tiêu chí của từng cuộc thi.

Phạm Duy Khánh dẫn lại trường hợp Mai Ngô được lựa chọn đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Siêu quốc gia thay vì những gương mặt khác. Sau năm đầu nắm bản quyền và cử Võ Cao Kỳ Duyên đến cuộc thi quốc tế, đơn vị tổ chức nhận ra ban tổ chức ngày càng đòi hỏi thí sinh có nhiều kinh nghiệm. Ê-kíp Việt Nam quyết định bám sát tiêu chí gốc.

Liên quan những đồn đoán xoay quanh Á hậu Bùi Lý Thiên Hương, CEO Five6 Entertainment khẳng định đơn vị chưa từng chính thức công bố Thiên Hương là đại diện Việt Nam dự thi quốc tế.

Công ty từng trao đổi với Thiên Hương nhưng cô muốn có thêm thời gian hoàn thiện bản thân. "Thiên Hương muốn trau dồi thêm. Cô ấy mong nếu trở lại sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn và hướng đến thành tích cao nhất", ông chia sẻ.

Sau nhiều cuộc trao đổi giữa các bên, Mai Ngô được xem là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm đó.

Ba đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế sắp tới là Nam vương Nguyễn Hàn Việt, Á hậu Nguyễn Thu Thảo (ảnh trên) cùng Á hậu Lam Phương (váy trắng).

Đại diện ban tổ chức cũng lần đầu xác nhận đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh không tham gia Miss Earth 2026.

"Chắc chắn năm nay Trâm Anh không đại diện Việt Nam tại Miss Earth. Trâm Anh có lịch học dày đặc và chủ động xin rút, không tham gia cuộc thi", ông nói.

Ông cho biết trường hợp của Trâm Anh tương tự một số lần lựa chọn đại diện trước đây, khi đơn vị nắm bản quyền phải cân nhắc nhiều phương án khác nhau để tìm người phù hợp nhất với cuộc thi.

Ông Khánh nói thêm người thay thế Trâm Anh khả năng là gương mặt quen thuộc với khán giả, sẽ trở lại vào tháng 11.

Tại chương trình, Five6 cũng công bố 5 đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nam vương Nguyễn Hàn Việt (cao 1,82 m, số đo hình thể 97-72-96) dự thi Mister Supranational 2026 tại Ba Lan, Mai Ngô (cao 1,73 m, số đo 90-67-102 cm) tham dự Miss Supranational 2026.

Đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam Nguyễn Thu Thảo (cao 1,8 m, số đo 89-65-92 cm) dự thi tại Miss Globe 2026 và Á hậu Nguyễn Lam Phương (cao 1,72 m, số đo 86-63-93 cm) đại diện Việt Nam tại Miss Tourism World 2026.

Các đại diện được lựa chọn từ Top 5 cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, với kỳ vọng tiếp tục nối dài thành tích của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.