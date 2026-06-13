Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố 3 hoa hậu, nam vương đi thi quốc tế

Trạch Dương - Thanh Ngân

TPO - Sau vụ xin lỗi vì liên quan danh xưng tại Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, đơn vị cử bản quyền tiếp tục thông báo đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh không dự Miss Earth 2026.

Ngày 12/6, ban tổ chức Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 xin lỗi sau sai sót sử dụng danh xưng trong đêm chung kết.

Theo ban tổ chức, một số nội dung xuất hiện trên sash của thí sinh và lời dẫn chương trình chưa thống nhất với đề án đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Đơn vị đã rà soát, điều chỉnh các thông tin liên quan, đồng thời gửi văn bản giải trình tới các cơ quan chức năng và các bên bị ảnh hưởng.

Đại diện ban tổ chức khẳng định đây là sai sót phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, không dẫn đến tranh chấp pháp lý giữa các bên.

z7931547859062-dfdad2e8daf5d543723a37d2cdcc9877.jpg
Ông Duy Khánh (giữa) - đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Supranational Vietnam - giải thích lý do Bùi Lý Thiên Hương không dự thi quốc tế.

Về việc lựa chọn Mai Ngô dự thi Miss Supranational, một số ý kiến về việc đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam Trâm Anh không thi Miss Earth, ông Phạm Duy Khánh - CEO Five6 Entertainment - lý giải cách đơn vị này lựa chọn đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Ông nói rằng việc lựa chọn thí sinh không dựa trên danh hiệu mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự sẵn sàng và mức độ phù hợp với tiêu chí của từng cuộc thi.

Phạm Duy Khánh dẫn lại trường hợp Mai Ngô được lựa chọn đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Siêu quốc gia thay vì những gương mặt khác. Sau năm đầu nắm bản quyền và cử Võ Cao Kỳ Duyên đến cuộc thi quốc tế, đơn vị tổ chức nhận ra ban tổ chức ngày càng đòi hỏi thí sinh có nhiều kinh nghiệm. Ê-kíp Việt Nam quyết định bám sát tiêu chí gốc.

Liên quan những đồn đoán xoay quanh Á hậu Bùi Lý Thiên Hương, CEO Five6 Entertainment khẳng định đơn vị chưa từng chính thức công bố Thiên Hương là đại diện Việt Nam dự thi quốc tế.

Công ty từng trao đổi với Thiên Hương nhưng cô muốn có thêm thời gian hoàn thiện bản thân. "Thiên Hương muốn trau dồi thêm. Cô ấy mong nếu trở lại sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn và hướng đến thành tích cao nhất", ông chia sẻ.

Sau nhiều cuộc trao đổi giữa các bên, Mai Ngô được xem là lựa chọn phù hợp nhất ở thời điểm đó.

z7931548343554-bab22cd6c7ecf9e70736e92b867c9407.jpg
z7931548243242-af5fae790eedb1631208fbbc52504bbb.jpg
z7931547990563-5a760e9012960ce9ff0fb4b470e4e272.jpg
z7931548210765-2cb78a3658b014764201ccbe0bd1c59d.jpg
Ba đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế sắp tới là Nam vương Nguyễn Hàn Việt, Á hậu Nguyễn Thu Thảo (ảnh trên) cùng Á hậu Lam Phương (váy trắng).

Đại diện ban tổ chức cũng lần đầu xác nhận đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh không tham gia Miss Earth 2026.

"Chắc chắn năm nay Trâm Anh không đại diện Việt Nam tại Miss Earth. Trâm Anh có lịch học dày đặc và chủ động xin rút, không tham gia cuộc thi", ông nói.

Ông cho biết trường hợp của Trâm Anh tương tự một số lần lựa chọn đại diện trước đây, khi đơn vị nắm bản quyền phải cân nhắc nhiều phương án khác nhau để tìm người phù hợp nhất với cuộc thi.

Ông Khánh nói thêm người thay thế Trâm Anh khả năng là gương mặt quen thuộc với khán giả, sẽ trở lại vào tháng 11.

Tại chương trình, Five6 cũng công bố 5 đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nam vương Nguyễn Hàn Việt (cao 1,82 m, số đo hình thể 97-72-96) dự thi Mister Supranational 2026 tại Ba Lan, Mai Ngô (cao 1,73 m, số đo 90-67-102 cm) tham dự Miss Supranational 2026.

Đương kim Hoa hậu Du lịch Việt Nam Nguyễn Thu Thảo (cao 1,8 m, số đo 89-65-92 cm) dự thi tại Miss Globe 2026 và Á hậu Nguyễn Lam Phương (cao 1,72 m, số đo 86-63-93 cm) đại diện Việt Nam tại Miss Tourism World 2026.

Các đại diện được lựa chọn từ Top 5 cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, với kỳ vọng tiếp tục nối dài thành tích của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Trạch Dương - Thanh Ngân
#Sự cố và xin lỗi tổ chức sắc đẹp #Chọn đại diện thi quốc tế #Quy trình lựa chọn thí sinh #Không tham gia Miss Earth 2026 #Nâng cao thành tích sắc đẹp Việt

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe