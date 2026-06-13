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Harper đến tận nhà nhưng Brooklyn từ chối gặp

Trạch Dương

TPO - Harper Beckham đến biệt thự của anh trai Brooklyn Beckham tại Los Angeles, Mỹ với hy vọng hàn gắn mối quan hệ gia đình đang rạn nứt. Cô bé 14 tuổi phải rời đi gần như lập tức khi không gặp được anh trai và chị dâu Nicola Peltz.

Theo Page Six, chiều 12/6 (giờ địa phương), Harper Beckham xuất hiện trước biệt thự của Brooklyn Beckham ở khu Beverly Hills, California, Mỹ. Cô vừa tham dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của cha là cựu danh thủ David Beckham.

Hình ảnh do paparazzi ghi lại cho thấy Harper bước xuống từ chiếc SUV và tiến vào khu vực nhà riêng của Brooklyn. Chuyến thăm diễn ra rất chóng vánh. Nguồn tin của Page Six cho biết Harper đến nhà mà không báo trước, rời đi chỉ vài giây sau. Brooklyn Beckham và vợ - diễn viên Nicola Peltz, không có mặt tại nhà vào thời điểm Harper ghé thăm.

Harper vẫn mặc nguyên chiếc váy midi màu hồng cùng áo cardigan từng diện tại buổi lễ vinh danh David Beckham trên Đại lộ Danh vọng Hollywood diễn ra từ buổi sáng cùng ngày. Tại sự kiện quan trọng này, David Beckham xuất hiện cùng vợ Victoria Beckham và hai con trai Cruz, Romeo Beckham. Brooklyn và Nicola Peltz là hai thành viên duy nhất của gia đình vắng mặt.

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Harper buồn bã, tuyệt vọng rời nhà anh trai.

Sự việc làm nổi bật khoảng cách ngày càng lớn giữa Brooklyn Beckham và gia đình. Đầu năm nay, Brooklyn từng gây chấn động khi công khai chỉ trích cha mẹ trong một tuyên bố dài trên mạng xã hội.

Người con cả nhà Beckham cáo buộc cha mẹ đã nhiều năm "thao túng dư luận" và kiểm soát câu chuyện truyền thông xung quanh gia đình. Brooklyn khẳng định anh không còn mong muốn hòa giải vào thời điểm đó.

“Tôi không bị ai kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình”, Brooklyn viết.

Anh cho rằng cha mẹ đã xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc thông qua mạng xã hội và truyền thông, đồng thời nhiều lần phát tán những thông tin không đúng sự thật nhằm bảo vệ hình ảnh công chúng.

Brooklyn cũng cáo buộc Victoria Beckham từng làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đám cưới của anh với Nicola Peltz. Nicola từng mong được mặc váy cưới do Victoria thiết kế nhưng kế hoạch bị hủy vào phút chót, buộc cô phải tìm trang phục khác gấp rút.

Con trai cả của Beckham còn cho rằng gia đình đã gây áp lực để anh ký các thỏa thuận liên quan đến quyền sử dụng tên tuổi trước lễ cưới và nhiều lần khiến Nicola cảm thấy không được chào đón như thành viên trong gia đình.

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Harper Beckham tham dự lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của David Beckham.

Một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất là cáo buộc liên quan tiệc cưới năm 2022. Brooklyn cho biết ca sĩ Marc Anthony đã gọi anh lên sân khấu trong khoảnh khắc vốn được lên kế hoạch là điệu nhảy lãng mạn với Nicola. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là Victoria Beckham.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử và xấu hổ đến thế trong đời”, Brooklyn viết về sự việc.

Kể từ những phát ngôn công khai đó, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình được cho là rơi vào bế tắc. Nhiều nguồn tin cho biết anh yêu cầu người thân chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư.

Dù vậy, nguồn tin thân cận với gia đình Beckham khẳng định David, Victoria cùng các con nhớ Brooklyn và mong muốn hàn gắn mối quan hệ. Chuyến ghé thăm ngắn ngủi của Harper tại biệt thự anh trai được nhiều người xem như một nỗ lực hiếm hoi từ phía gia đình nhằm thu hẹp khoảng cách.

Trạch Dương
#Gia đình Beckham và mối quan hệ rạn nứt #Xung đột gia đình và công khai tranh cãi #Chương trình truyền thông và hình ảnh công chúng #Ảnh hưởng của truyền thông đến các mối quan hệ cá nhân #Nỗ lực hàn gắn gia đình trong bối cảnh căng thẳng

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