Nhà sản xuất tỷ view Hoaprox sẵn sàng 'đốt cháy' concert Thanh xuân

TPO - Hoaprox, một trong những DJ/Producer hàng đầu được lựa chọn cho các sự kiện âm nhạc quy mô lớn ngoài trời, sẽ xuất hiện và mang đến phần trình diễn bùng nổ cho concert Thanh Xuân.

3 năm trước, DJ/Producer từng có màn kết hợp (collab) gây chú ý với producer K-391 - chủ nhân MV Ignite hút hơn 500 triệu view trên nền tảng YouTube và chạm tới con số tỷ view ở mọi nền tảng, là bạn thân và người truyền cảm hứng cho DJ/Producer đình đám Alan Walker.

Trong một chương trình phát thanh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nghe qua ca khúc Die Alone (Hoaprox ft K-391, Nick Strand) và tiết lộ một điều: "Tôi ngạc nhiên vì trong một lần đi du lịch ở Trung Quốc, nhiều bạn bè ở đó hỏi có biết Hoaprox không".

"Cậu bé vàng' của nhạc điện tử Việt Nam

Đánh dấu sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của nhạc Việt. Hoaprox sẽ góp mặt trong vai trò DJ, cùng MC Hype ToRich biểu diễn set nhạc đặc biệt được chuẩn bị riêng cho concert Thanh Xuân.

Hoaprox là cái tên không xa lạ ở thị trường Việt, nhất là với các khán giả quan tâm guồng quay của âm nhạc thị trường. Khi 19 tuổi, nam producer cùng Bảo Thy và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện giành ngôi quán quân The Remix mùa 3. Hai năm sau, Hoaprox tạo ra bản nhạc huyền thoại của EDM Việt - Ngẫu hứng.

Những năm gần đây, Hoaprox gặt hái nhiều thành công khi tìm đường kết hợp với các producer đình đám quốc tế ở dòng nhạc điện tử. Từ giai điệu Ngẫu hứng, Hoaprox cùng Nick Strand và Mio hoàn thiện MV With You, khiến nhiều khán giả không tin đây là ca khúc do nghệ sĩ Việt đứng tên.

Từ dấu mốc With You, Hoaprox có cơ hội hợp tác với một trong những producer đình đám, gạo cội của EDM là K-391. Cú bắt tay cùng K-391 đã mở ra nhiều cơ hội mới để DJ/Producer sinh năm 1997 tiếp tục khẳng định tên tuổi ở thị trường nhạc điện tử quốc tế.

Trở lại với sự thắc mắc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa: "Tại sao nhiều người Trung Quốc hỏi có biết Hoaprox không?". Điều đó xảy ra khi bản nhạc Ngẫu hứng gây sốt điên đảo trên nền tảng Douyin của Trung Quốc. Đến nay, Hoaprox vẫn là bản nhạc nền huyền thoại ở các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và đã thu hút hàng tỷ lượt stream.

Khi Ngẫu hứng nổi lên tại Douyin, cộng đồng mạng Trung Quốc nhầm tưởng đây là sản phẩm của một DJ/Producer ở đất nước tỷ dân. Hoaprox phải lên tiếng đính chính đây hoàn toàn là "chất xám" của người Việt. Khi Hoaprox phát hành MV With You, đó cũng chính là sự khẳng định bản quyền cho một sản phẩm EDM Việt hiếm hoi nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hoaprox trên sân khấu ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Sau 10 năm, dòng nhạc điện tử truyền thống dần thoái trào ở thị trường Việt Nam. Hoaprox vẫn kiên định với hướng đi này và liên tục cải thiện chuyên môn để định hình con đường của một DJ/Producer toàn diện. Thay vì chạy theo xu hướng để làm nhạc TikTok, thứ âm nhạc rập khuôn của Bar, Club. Hoaprox chọn biểu diễn diễn ở các chương trình Concert, Festival quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Nam producer được chọn cho các sân khấu countdown ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đón năm mới. Hoaprox đã góp mặt trong dàn lineup của Hozo Festival. Anh nhiều lần được mời trình diễn ở các sự kiện âm nhạc quy tụ hàng chục nghìn khán giả tầm cỡ khu vực. Và lần này, Hoaprox hiện diện trong dàn nghệ sĩ tại concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức.

"Đây là vinh dự, niềm tự hào của tôi"

DJ/Producer Hoaprox từng đứng trên sân khấu ở châu Âu, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Hướng đến concert Thanh xuân, nam producer gọi đây là sân khấu đặc biệt, vì từ rất lâu, anh mới có cơ hội biểu diễn ở sự kiện ý nghĩa và tầm cỡ để chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM.

"Được biểu diễn tại concert Thanh xuân là cảm giác thú vị, hạnh phúc và xen lẫn niềm tự hào khi được góp một phần vào niềm vui hân hoan trong ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ở đó sẽ có đông đảo khán giả, hòa mình cùng nhiệt huyết của concert và tôi sẵn sàng mang âm nhạc của mình để cháy cùng mọi người", Hoaprox chia sẻ.

Producer/DJ Hoaprox tiết lộ về màn trình diễn: "Set nhạc tôi mang đến concert Thanh xuân sẽ là phong cách quen thuộc, dùng chất liệu của nhạc điện tử để cháy hết mình, truyền năng lượng mức tối đa đến khán giả và sẽ được chăm chút kỹ để có chiều sâu, phù hợp với chương trình. Trong sự kiện đặc biệt lần này, tôi sẽ kết hợp âm nhạc điện tử với những giai điệu hào hùng từ các ca khúc truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hy vọng concert Thanh xuân diễn ra trọn vẹn và thành công rực rỡ".

Chỉ một chiếc USB, một tai nghe và bàn chơi nhạc dành cho DJ, Hoaprox sẽ trộn lẫn hàng chục ca khúc, theo nhiều thể loại khác biệt để mang lại năng lượng đặc biệt cho concert Thanh xuân. Ở đó, nam Producer/DJ đưa vào set nhạc loạt bản hit thành công trong sự nghiệp của anh, kết hợp cùng nhiều ca khúc mới, gắn với truyền thống, niềm tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được phối lại theo phong cách trình diễn nhạc điện tử.