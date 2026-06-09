Cảnh ngoại tình khiến khán giả 'sôi máu'

TPO - Một trích đoạn kéo dài hơn 4 phút nhưng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi nhất từ đầu bộ phim “Dưới ô cửa sáng đèn”.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, riêng trích đoạn nhân vật Dương (Tiến Lộc) và Trang (Thanh Tâm) vượt quá giới hạn đã thu hút gần hai triệu lượt xem cùng khoảng 1.600 bình luận, cho thấy sức nóng hiếm thấy của bộ phim trên các nền tảng mạng xã hội.

Tập 10 của Dưới ô cửa sáng đèn chứng kiến bước ngoặt quan trọng trong đường dây tâm lý nhân vật khi Dương và Trang vượt qua ranh giới bạn bè.

Dương từ chối cuộc hẹn với vợ để đến tìm Trang sau khi không thể liên lạc với cô. Tại đây, anh biết hôm nay là ngày giỗ của gia đình Trang. 5 năm sau biến cố mất cả bố mẹ và em gái, cô vẫn sống trong cô đơn và mặc cảm.

Trang cũng kể lại câu chuyện tình dang dở của mình. Người đàn ông từng được cô xem là chỗ dựa tương lai đã phản bội cô ngay trong căn nhà hai người dự định xây dựng tổ ấm. Cú sốc ấy khiến Trang từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình. Đó cũng là đêm cô lao ra trước đầu xe của Dương, mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật.

﻿ ﻿ Cảnh ngoại tình của hai nhân vật Trang và Dương thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Sau khi lắng nghe và động viên Trang bước ra khỏi quá khứ, Dương bất ngờ thổ lộ rằng anh luôn lo lắng cho cô. Khi anh còn chưa dứt câu, Trang đã chủ động ôm hôn. Hai người sau đó vượt quá giới hạn.

Điều khiến nhiều khán giả khó chấp nhận là sau tình một đêm, Dương vẫn khẳng định anh yêu vợ và có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong khi đó, Trang - người từng chịu tổn thương vì bị phản bội - lại vô tình trở thành người chen vào cuộc hôn nhân của người khác.

Trên các diễn đàn phim, hàng nghìn bình luận xuất hiện sau khi trích đoạn được đăng tải.

"Ngoại tình mà bảo là chuyện nhỏ, lời thoại kiểu gì vậy", "Kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác", "Yêu vợ mà vẫn ngoại tình", "Bao giờ đến đoạn ly hôn thì xem tiếp", "Ghét nhất xem phim có cảnh ngoại tình", "Coi mà sôi máu"… là một số bình luận của khán giả.

Nhiều người xem thừa nhận họ cảm thấy ức chế nhưng vẫn tiếp tục theo dõi vì tò mò muốn biết cái giá mà các nhân vật phải trả cho lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng phản ứng dữ dội từ khán giả phần nào cho thấy biên kịch đã thành công trong việc xây dựng xung đột. Theo nhóm khán giả này, ngoại tình không phải tình tiết mới trên màn ảnh nhưng ở trường hợp của Dương và Trang, sự việc được chuẩn bị từ nhiều tập trước thông qua những tổn thương tâm lý, cảm giác cô đơn và sự lệch pha trong hôn nhân.

Thực tế, cuộc hôn nhân giữa Dương và Diệu (Quỳnh Châu) đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt từ khá sớm.

Diệu là phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Trong nhiều tình huống, cô tự đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến chồng. Thành công trong kinh doanh cũng vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người khi Dương ngày càng cảm thấy lép vế và không được tôn trọng.

Ở chiều ngược lại, Diệu cũng không nhận được sự đồng hành từ chồng trong giai đoạn công ty gặp khủng hoảng. Khi cô phải xoay xở để cứu doanh nghiệp khỏi nguy cơ đổ vỡ, Dương lại không đồng tình với cách làm của vợ. Những bất đồng kéo dài khiến cả hai dần đánh mất khả năng lắng nghe nhau.

Bởi vậy, việc Dương tìm thấy sự đồng cảm ở Trang không hoàn toàn xuất hiện đột ngột. Dù vậy, đa số khán giả vẫn cho rằng những khó khăn trong hôn nhân không thể trở thành lý do biện minh cho hành vi phản bội.

Trên các diễn đàn, không ít người mong chờ cảnh Diệu phát hiện sự thật và chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân. Trailer những tập tiếp theo hé lộ cảnh Diệu hắt nước vào mặt Dương và đuổi anh ra khỏi nhà, khiến khán giả càng tò mò về diễn biến sắp tới.

Dưới ô cửa sáng đèn là một trong những phim truyền hình đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Tác phẩm chọn cách kể chuyện đời thường, xoay quanh cuộc sống của những người từng lớn lên trong một khu tập thể cũ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương, Hoàng Duka, Quỳnh Châu, Ngọc Huyền... Những mối quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm và câu chuyện của thế hệ trẻ được xây dựng gần gũi, tạo cảm giác chân thực. Đặc biệt, nhịp phim được đẩy khá nhanh, ít sa đà vào tình tiết bi lụy kéo dài.

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