Thủ tướng: Hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM trong năm nay

Sẵn sàng bổ sung nguồn vốn để TPHCM triển khai các dự án trọng điểm

Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẵn sàng ưu tiên bố trí, bổ sung nguồn vốn để TPHCM triển khai các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là trên địa bàn vẫn còn nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Đề cập trực tiếp đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (hay còn được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng), Thủ tướng cho biết ngay khi vào TPHCM, ông đã yêu cầu báo cáo cụ thể về tiến độ xử lý các vướng mắc của dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp cụ thể của thành phố là gì; vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy hay thuộc thẩm quyền của Thủ tướng?. Dựa trên báo cáo của TPHCM, lãnh đạo Chính phủ cùng các bộ, ngành có phương án xử lý dứt điểm.

Theo người đứng đầu Chính phủ, ông và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thống nhất quan điểm phải hoàn thành dự án này trong năm 2026. “Bất luận vì lý do gì, đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM phải chỉ đạo xử lý triệt để. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, hay về phía ngân hàng, Chính phủ sẽ có giải pháp phù hợp để tạo điều kiện cho thành phố. Nhưng những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương thì thành phố phải chủ động giải quyết, nhất là các kiến nghị của nhà đầu tư”, Thủ tướng yêu cầu.

Chúng ta phải đánh giá bằng kết quả thực tế

Liên quan cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều kết luận, nghị quyết và nghị định nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý các dự án vướng mắc. Theo Thủ tướng, vấn đề hiện nay không còn nằm ở cơ chế mà là khâu tổ chức thực hiện.

Ông cho rằng việc rà soát các dự án trên địa bàn TPHCM cần được thực hiện toàn diện hơn. Nhiều dự án dù đã có phương án xử lý nhưng chưa thể xem là thành công nếu nhà đầu tư chưa quay trở lại triển khai thực tế. “Không thể chỉ nói đã thông qua phương án là xong. Nếu nhà đầu tư chưa tiếp tục triển khai để hoàn thiện dự án thì chưa thể khẳng định đã xử lý thành công. Chúng ta phải đánh giá bằng kết quả thực tế”, Thủ tướng lưu ý.

Lãnh đạo TPHCM tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương. Ảnh: Ngô Tùng

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các phương án tháo gỡ nhằm bảo đảm các dự án thực sự được khơi thông, đưa vào vận hành.

Thủ tướng đánh giá việc chậm triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân đầu tư công cũng như khả năng giải quyết các vấn đề tồn tại nhiều năm của TPHCM.

Theo đó, các vấn đề như ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường vẫn là những điểm nghẽn lớn đối với sự phát triển của thành phố. “Đây là những nút thắt mà các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết được căn cơ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút nguồn lực phát triển của thành phố”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TPHCM tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh việc yêu cầu TPHCM khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được trong 5 tháng đầu năm 2026. Theo Thủ tướng, TPHCM đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp lãnh đạo, điều hành, thể hiện tinh thần quyết liệt, tập trung xử lý các điểm nghẽn và chủ động đề xuất cơ chế, chính sách với Trung ương. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.

Thủ tướng cho biết GRDP quý I của TPHCM tăng 8,27%, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục khởi sắc như tổng mức bán lẻ hàng hóa, xuất nhập khẩu, du lịch, thu ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, thành phố thu hút hơn 6,6 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 106% so với cùng kỳ; gần 24.000 doanh nghiệp thành lập mới và khoảng 96.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá tích cực việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo ông, đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại mà TPHCM cần sớm khắc phục. Trong đó, tiến độ giải ngân đầu tư công của TPHCM vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước, chỉ đạt khoảng 18% kế hoạch. Một số lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra. Thủ tướng đề nghị TPHCM rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như metro, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, hệ thống cảng biển, các công trình giao thông kết nối vùng.​

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