Đại tướng Phan Văn Giang: Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn quân

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh cần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo điều kiện để cán bộ, người lao động phát huy sáng kiến, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong toàn quân.

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại chương trình tổng kết, trao giải thưởng.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất có 208 công trình (gồm 56 đề tài, 152 sáng kiến) của 775 tác giả thuộc 11/39 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (nơi có tổ chức Công đoàn) tham gia, với 10 chuyên ngành.

Dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 99 công trình được trao Chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 45 giải Ba, 37 giải Khuyến khích); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Các đại biểu về dự chương trình.

Theo Ban Công đoàn Quốc phòng, những năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội đã phát triển sâu rộng, trở thành động lực quan trọng khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong toàn quân.

Từ thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế..., đã xuất hiện nhiều sáng kiến, đề tài có giá trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Các công trình tham gia Giải thưởng lần thứ nhất đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa học công nghệ. Có 32,3% công trình nghiên cứu liên quan đến điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 31,7% công trình nghiên cứu liên quan đến cơ khí động lực, công trình quân sự; 25,5% công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực vũ khí đạn; 10,5% công trình liên quan đến hóa học, vật liệu và y dược.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các tập thể, cá nhân đoạt Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ nhất

Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4...

Qua kiểm tra, các công trình được đề xuất trao Giải thưởng lần thứ nhất đều có hàm lượng trí tuệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội; được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác những vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá giải thưởng đã hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp, lấy hiệu quả, giá trị làm lợi làm tiêu chí quan trọng; đồng thời nhấn mạnh nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính quá trình lao động, sản xuất hằng ngày, từ những trăn trở rất cụ thể, mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, người kỹ thuật viên.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại chương trình.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo, mà còn ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Khẳng định giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những tác giả được vinh danh lần này là “hạt nhân” quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới…; nhằm làm cho phong trào lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất.

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

“Mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ không những là nhiệm vụ trọng tâm, mà còn là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.