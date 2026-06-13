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Thông qua chủ trương xây cầu Bến Thủy 3 nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Thu Hiền

TPO - Cầu Bến Thủy 3 dự kiến được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2026-2030, kết nối phường Trường Vinh (Nghệ An) với xã Đan Hải (Hà Tĩnh), góp phần giảm tải cho các cầu hiện hữu và tạo thêm trục giao thông chiến lược giữa hai địa phương.

Dự án cầu Bến Thủy 3 vừa có thêm bước tiến mới khi HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh qua sông Lam.

Theo quy hoạch, cầu Bến Thủy 3 sẽ nối phường Trường Vinh (Nghệ An) với xã Đan Hải (Hà Tĩnh). Điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Hà Tĩnh.

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Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5 km, gồm cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km và hệ thống đường dẫn dài khoảng 2,2 km. Cầu được thiết kế rộng 23,5 m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòm thép.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương dành cho các công trình trọng điểm, liên vùng.

Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.

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Cầu Bến Thủy 3 sẽ giảm áp lực cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2.

Tuyến giao thông mới cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và bất động sản ở hai địa phương.

Thu Hiền
#cầu Bến Thủy 3 #Nghệ An #Hà Tĩnh #giao thông #phát triển kinh tế #kết nối

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