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Clip: Cá voi 'khủng' trên biển Gia Lai

Trương Định

TPO - Một cá voi khổng lồ bất ngờ xuất hiện và kiếm ăn gần bờ biển Hòn Khô, tỉnh Gia Lai tạo nên khoảnh khắc ấn tượng.

Cá voi bơi lội tung tăng giữa biển khơi. Clip: Đặng Văn Hải.

Anh Đặng Văn Hải (34 tuổi, xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, chiều 12/6, trong lúc đi chụp ảnh mùa rong mơ ở Hòn Khô ở phường Quy Nhơn Đông thì tình cờ bắt gặp hình ảnh cá voi bơi lượn trên mặt nước.

Theo clip anh Hải ghi lại từ trên cao, “gã khổng lồ” của đại dương liên tục nổi lên rồi lặn xuống giữa vùng nước trong xanh để săn mồi, tạo nên khoảnh khắc vô cùng ấn tượng giữa đại dương.

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Cá voi hả miệng táp mồi. Ảnh: Văn Hải

Vùng biển tỉnh Gia Lai những năm gần đây cũng liên tục đón những “vị khách khổng lồ” từ đại dương. Vào ngày 17/5 vừa qua, một con cá voi lớn bất ngờ ngoi lên mặt nước săn mồi giữa đàn chim bay lượn trên vùng biển phường Quy Nhơn Đông, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Mới đây, ngày 7/6, một nhóm ngư dân ở phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cũng đã bắt gặp hai mẹ con cá voi bơi lội trên vùng biển địa phương. Những hình ảnh ghi lại cảnh tượng hiếm gặp này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

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"Gã khổng lồ" của đại dương xuất hiện trên vùng biển Gia Lai. Ảnh: Văn Hải.

Theo các chuyên gia sinh học biển, những cá thể xuất hiện tại vùng biển Gia Lai chủ yếu là cá voi Bryde. Đây là loài có tập tính di cư, việc chúng xuất hiện thường xuyên tại các vùng biển cận bờ tỉnh Gia Lai không phải là ngẫu nhiên. Thời điểm này, các loài cá nhỏ như cá cơm, cá nục và các loại phù du phát triển mạnh mẽ tạo nguồn thức ăn dồi dào này thu hút cá voi đến kiếm ăn. Hiện tượng này cũng cho thấy hệ sinh thái biển tại Gia Lai đang được bảo vệ tốt.

Trương Định
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