Bắt 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã quốc tế

TPO - Hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy vừa bị Công an TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý theo quy định.

Ngày 13/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án truy xét, bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội phạm ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Hai đối tượng truy nã quốc tế Man Jian Xiang (SN 1990) và Liu Hong (SN 1986) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ảnh CA

Đây là kết quả nổi bật trong đợt cao điểm phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa 4 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar năm 2026.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tăng cường rà soát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Man Jian Xiang (SN 1990) và Liu Hong (SN 1986) đang xuất hiện tại Đà Nẵng. Quá trình xác minh cho thấy đây đều là những đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã về các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định nơi ở, di biến động của các đối tượng, đồng thời phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức bắt giữ thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bàn giao hai đối tượng cho cơ quan chức năng Trung Quốc để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.