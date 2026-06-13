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Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TPHCM

An Yên

TPO - Một vụ hỏa hoạn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại trong Khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Châu Pha, TPHCM khiến 2 nhà xưởng cùng nhiều thùng chứa dầu chất thải thiêu rụi.

Sáng 13/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L. nằm trong Khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Châu Pha, TPHCM.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, địa phương nhận được tin báo cháy tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L. Ngay sau đó, địa phương đã cử lực lượng công an xã cùng cán bộ địa phương đến tiếp cận hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp ứng phó.

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Khu vực nhà xưởng xảy ra vụ hỏa hoạn

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát bên trong khu nhà xưởng rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm hai nhà xưởng có diện tích hàng nghìn mét vuông. Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy, trong đó có các thùng dầu nhớt thải, đám cháy phát triển mạnh, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát từ nhiều khu vực trong xã Châu Pha.

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Các thùng chứa nhớt thải chảy tràn tại hiện trường vụ hỏa hoạn

Phát hiện cháy, nhân viên và công nhân của công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng địa phương triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun hóa chất và xử lý hiện trường nhằm dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn sót lại.

Theo lãnh đạo UBND xã Châu Pha, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hai nhà xưởng cùng nhiều thùng chứa dầu nhớt thải đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

An Yên
#cháy #nhà máy xử lý chất thải #Tóc Tiên #TPHCM #đám cháy #chất thải nguy hiểm

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