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Pháp luật

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Phiên dịch viên thuê căn hộ hạng sang để tổ chức sử dụng ma túy

Tân Châu

TPO - Phiên dịch viên Trịnh Bảo Trung bị cáo buộc lập nhóm Telegram, thuê căn hộ cao cấp và điều hành việc mua ma túy cho nhiều người cùng sử dụng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Trịnh Bảo Trung (SN 1992, ngụ Hà Nội, phiên dịch viên) cùng 4 đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điểm b, khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự, với tình tiết phạm tội đối với từ hai người trở lên.

Theo cáo trạng, Trịnh Bảo Trung được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Quá trình điều tra cho thấy, sau khi quen biết một số người cùng có nhu cầu sử dụng ma túy, Trung đã lập nhóm Telegram mang tên "Team", quy tụ Đỗ Khánh An, Hoàng Hồng Hải, Nguyễn Phan Quỳnh Phương và Nguyễn Tùng Lâm (cùng là bị can trong vụ án) để liên lạc, thống nhất địa điểm và thời gian sử dụng ma túy.

Cơ quan tố tụng xác định, Trung thuê căn hộ tại chung cư The Galleria Residence, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (cũ) làm nơi tổ chức sử dụng ma túy. Trung được cho là đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời trực tiếp liên hệ tài khoản Telegram có tên "Tommy" để mua ma túy.

Ngày 16/10/2024, sau khi thống nhất kế hoạch, Trung liên hệ mua một gam Ketamine và ba gói ma túy dạng "nước vui". Sau đó, Trung cùng các đồng phạm chuẩn bị địa điểm, loa nghe nhạc, đèn nháy và các dụng cụ để cả nhóm sử dụng. Đến ngày hôm sau, nhóm này tiếp tục mua thêm ma túy và tổ chức sử dụng tại căn hộ.

Cáo trạng còn thể hiện, Trung là người ứng tiền mua ma túy, sau khi sử dụng xong các thành viên sẽ góp tiền hoàn lại. Đối với việc pha chế ma túy, các thành viên trong nhóm được phân công thực hiện từng công đoạn trước khi cùng sử dụng.

Đến tối 1/11/2024, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hành chính căn hộ do Trung thuê, phát hiện nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, tờ tiền, muỗng kim loại, thẻ nhựa, loa nghe nhạc và đèn nháy. Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Viện KSND TPHCM nhận định hành vi của Trịnh Bảo Trung và các đồng phạm đã xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự, người phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" trong trường hợp đối với từ hai người trở lên có thể đối mặt với mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Quá trình điều tra, các bị can được ghi nhận thành khẩn khai báo và được cơ quan truy tố xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Tân Châu
#Trịnh Bảo Trung #Phiên dịch viên #Cáo trạng #Viện KSND TPHCM #Telegram Team #Ma túy Ketamine

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