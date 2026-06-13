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Pháp luật

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Một giáo viên tiểu học ở Lạng Sơn bị bắt vì liên quan đường dây ma tuý

Anh Trọng

TPO - Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam một số đối tượng mua bán và sử dụng ma túy, trong số này có đối tượng là giáo viên trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

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Tang vật được Công an phát hiện, thu giữ cùng với 2 trong số các đối tượng bị bắt (ảnh được làm mờ mặt đối tượng).

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Viết Mạnh (SN 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Chu Giang Huy (SN 1981, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), Lý Viết Cường (SN 1977, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), Dương Văn Tự (SN 1988, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi mua bán và sử dụng ma túy.

Trong số này, đối tượng Lương Viết Mạnh được xác định là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn Lạng Sơn. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 2/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa tiến hành làm việc với Lương Viết Mạnh. Kết quả kiểm tra nhanh xác định đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành làm rõ Chu Giang Huy và Lý Viết Cường đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Lương Viết Mạnh.

Sau đó, Công an tiếp tục bắt quả tang Lý Viết Cường và Dương Văn Tự đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5,688 gram Methamphetamine, 3,157 gram Heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố Lương Viết Mạnh, Chu Giang Huy, Lý Viết Cường về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra Lý Viết Cường còn bị khởi tố cùng với Dương Văn Tự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Anh Trọng
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