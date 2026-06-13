Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt người phụ nữ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Thái Lâm

TPO - Từ đơn tố giác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đình Thanh Dung để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Đình Thanh Dung (SN 1972, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân liên quan đến việc bà Dung có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ một số hành vi vi phạm của bị can.

img-5349-9810.jpg
Bà Lê Đình Thanh Dung tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào tháng 11/2018, bà Dung đã chuyển nhượng quyền sử dụng một diện tích đất tại phường Lang Biang - Đà Lạt cho bà P.T.L. và nhận số tiền 500 triệu đồng. Do khu đất đang được cho thuê nên 2 bên thỏa thuận sẽ bàn giao sau khi hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, bà Dung tiếp tục chuyển nhượng khu đất này cho người khác nhưng không thông báo, cũng không hoàn trả số tiền đã nhận của bà L.

Không dừng lại ở đó, bà Dung còn kêu gọi bà L. cùng em gái góp vốn để nhận chuyển nhượng một khu đất khác tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tin tưởng, 2 chị em đã giao cho bà Dung tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế khu đất không được giao dịch như cam kết và số tiền góp vốn cũng không được hoàn trả.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các nội dung liên quan.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #Chiếm đoạt #Đất đai #Lừa đảo #Khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe