Bắt người phụ nữ chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Đình Thanh Dung (SN 1972, trú phường Cam Ly - Đà Lạt) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân liên quan đến việc bà Dung có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ một số hành vi vi phạm của bị can.

Bà Lê Đình Thanh Dung tại cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào tháng 11/2018, bà Dung đã chuyển nhượng quyền sử dụng một diện tích đất tại phường Lang Biang - Đà Lạt cho bà P.T.L. và nhận số tiền 500 triệu đồng. Do khu đất đang được cho thuê nên 2 bên thỏa thuận sẽ bàn giao sau khi hết thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, bà Dung tiếp tục chuyển nhượng khu đất này cho người khác nhưng không thông báo, cũng không hoàn trả số tiền đã nhận của bà L.

Không dừng lại ở đó, bà Dung còn kêu gọi bà L. cùng em gái góp vốn để nhận chuyển nhượng một khu đất khác tại phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tin tưởng, 2 chị em đã giao cho bà Dung tổng số tiền 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế khu đất không được giao dịch như cam kết và số tiền góp vốn cũng không được hoàn trả.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các nội dung liên quan.