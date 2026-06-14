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Pháp luật

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Triệt phá trường gà lớn ở Gia Lai, bắt giữ 31 đối tượng

Tiền Lê

TPO - Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an triệt phá tụ điểm, bắt quả tang 31 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền trong căn nhà nằm giữa khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người.

Ngày 14/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã sử dụng flycam cùng các biện pháp nghiệp vụ đột kích bất ngờ sới gà quy mô lớn ở xã Ia Ko, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện từ đầu tháng 6/2026 xuất hiện một tụ điểm tổ chức cá cược bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền tại làng Tong Kek, xã Ia Ko. Địa điểm tổ chức sới bạc là căn nhà nằm giữa khu vực nương rẫy hoang vắng, ít người. Trong khi đó, các đối tượng thường tổ chức vào các ngày cuối tuần và thu hút nhiều con bạc đến từ các địa phương trong tỉnh đến tham gia.

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Trường gà được tổ chức ở nơi vắng vẻ.

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Ia Ko và các đơn vị liên quan triệt phá tụ điểm đánh bạc trên. Lực lượng công an sử dụng flycam để nắm bắt chi tiết thực địa tại hiện trường giúp quá trình mật phục, vây bắt đạt kết quả cao.

Đến khoảng 11h ngày 13/6, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích vào địa điểm trên và bắt quả tang 31 đối tượng (độ tuổi từ 19-69, trú nhiều nơi khác nhau trên địa bàn Gia Lai) đang có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà chọi, 8 “tờ phơi cá độ” thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng; 3 ô tô, 27 xe máy, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

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Các đối tượng tại cơ quan công an cùng nhiều gà chọi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, địa điểm đánh bạc trên là căn nhà của Nguyễn Văn Sanh (SN 1977). Sanh đã cùng Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú tại làng Hra, xã Ia Ko) đứng ra tổ chức trường gà.

Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ các con bạc. Còn Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người tham gia. Các đối tượng thống nhất thu của mỗi người đến sới bạc 150.000 đồng.

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Sanh (ảnh trái) và Vũ.

Trong mỗi ván cược, đối tượng thu của gà thắng 300.000 đồng và 200.000 đồng với gà thua rồi chia nhau số tiền thu lợi bất chính.

Bước đầu, Sanh khai nhận, vừa tổ chức trường gà được 1 tuần, đến tuần thứ 2 thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tiền Lê
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