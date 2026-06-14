Bắt nhóm thanh niên chạy xe máy hỗn chiến trên đường

TPO - Ngày 14/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng sử dụng xe máy đuổi đánh nhau trên đường để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ tại trụ sở công an. Ảnh Công an Lạng sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 10/6/2026, do mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm đối tượng lên mạng xã hội hẹn nhau tại khu vực cầu Quán Thanh, xã Chi Lăng để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, các đối tượng chuẩn bị hung khí, dao bầu cán dài và tuýp kim loại...

Đến điểm hẹn, các đối tượng gặp rồi điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau trên tuyến đường dài khoảng 3km trên địa bàn xã Chi Lăng. Hậu quả, 3 đối tượng bị thương. Vụ việc gây náo loạn khu vực giữa đêm khuya, mất an ninh, trật tự và khiến người dân địa phương hoảng sợ, bất an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chi Lăng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra, xử lý. Theo kết quả xác minh, trong số các đối tượng tham gia có người đã có tiền án, tiền sự; có trường hợp đang là bị can trong vụ án khác được tại ngoại.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, CQĐT đã tạm giữ L.M.T (SN 2006), H.V.M (SN 2007); P.Đ.M (SN 2009), D.H.T.K (SN 2009) cùng trú tại xã Chi Lăng. CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ sự liên quan của những đối tượng khác.

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