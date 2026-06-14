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Pháp luật

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Hai đối tượng cắt trộm dây sạc trạm xe điện đem bán đồng nát lấy tiền mua rượu

Nguyễn Dũng

TPO - Chỉ vì cần tiền mua rượu, hai người đàn ông đã cùng đồng phạm cắt trộm dây sạc tại một trạm sạc xe điện ở TPHCM. Vụ việc khiến 13 dây sạc cùng đầu súng sạc bị hư hỏng, gây thiệt hại ước tính khoảng 270 triệu đồng.

Ngày 13/6, Công an phường Long Trường (TPHCM) cho biết đã bắt giữ hai người liên quan vụ cắt trộm dây sạc tại một trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

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Trạm sạc bị cắt trộm dây sạc.

Trước đó, tối 12/6, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Long Trường tiếp nhận tin báo của đại diện Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green về việc nhiều thiết bị tại trạm sạc xe điện đặt trên đường Võ Chí Công bị kẻ gian cắt trộm.

Theo trình báo, khi kiểm tra trạm sạc, đơn vị quản lý phát hiện 13 dây sạc cùng đầu súng sạc đã bị cắt rời khỏi các trụ sạc và lấy đi. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 270 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét và bắt giữ Hồ Cầm (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Trương Quốc Huy (39 tuổi, ngụ TPHCM).

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Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, hai người khai nhận do thường xuyên tụ tập uống rượu nên đã cùng một người khác bàn bạc thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi cắt dây sạc, nhóm này đem đốt lớp vỏ bên ngoài để lấy lõi đồng bán cho cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền mua rượu.

Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận đã trực tiếp cắt trộm 3 trong số 13 dây sạc mà đơn vị quản lý trình báo bị mất. Theo công an, thời điểm bị bắt giữ, cả hai đều trong tình trạng có mùi rượu nồng nặc.

Hiện Công an phường Long Trường đang tiếp tục điều tra, truy tìm người còn lại và làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
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