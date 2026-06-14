Á hậu, ca sĩ và người đẹp IELTS 8.0 thi Miss Grand Vietnam

TPO - Á hậu Đại dương Việt Nam Giang Thái, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 Tuệ Anh, Pháo... cùng nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Bảo Ngọc, Bảo Hà là những thí sinh đầu tiên gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026.
Ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, Giang Thái nói cô đắn đo tự hỏi có nên tiếp tục thi sắc đẹp không. Sau nhiều năm hoạt động, người đẹp nhận ra bản thân còn mục tiêu chưa hoàn thành, giới hạn cần chinh phục. "Tôi nhận ra nếu cứ ở mãi trong những điều quen thuộc, tôi sẽ không biết mình còn có thể đi xa đến đâu", Giang Thái nói.
Ở tuổi 29, Giang Thái cho biết cô có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chuyện thắng thua, không còn xem kết quả là yếu tố duy nhất quyết định giá trị của hành trình. Cô trân trọng những trải nghiệm, bài học và sự trưởng thành mà mỗi cuộc thi mang lại. "Tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh của cô gái dám thay đổi, dám bắt đầu lại và dám theo đuổi ước mơ ở tuổi 29. Điều quan trọng không phải là bạn đã đi được bao xa, mà là bạn có đủ dũng khí để bước tiếp trên hành trình phía trước hay không", Giang Thái bày tỏ.
Ngô Bảo Ngọc, sinh năm 1995, quê TPHCM, từng vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cùng các giải phụ Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường. Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất, các dự án thiện nguyện và môi trường.
Bảo Ngọc quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 với mong muốn hoàn thiện bản thân. "Không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Mỗi người đều có múi giờ và hành trình của riêng mình", người đẹp chia sẻ. Cô cho biết muốn dùng sự nghiêm túc, tinh thần dấn thân và khả năng thích nghi để chứng minh bản thân luôn biết cách làm mới mình và sẵn sàng viết tiếp chương rực rỡ hơn trong sự nghiệp.
Võ Đoàn Bảo Hà, sinh năm 2002, quê Đồng Nai, từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2025 cùng hàng loạt thành tích nổi bật như Người đẹp Áo dài, Top 4 Người đẹp Thể thao và Top 10 Người đẹp Tài năng. Cô cũng từng vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp tốt nghiệp ngành Logistics & Supply Chain Management tại Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM.
Bảo Hà chia sẻ những trải nghiệm tại các cuộc thi trước đây giúp cô tích lũy nhiều bài học về kỹ năng, sự trưởng thành và trách nhiệm với cộng đồng. "Tôi mang đến một Bảo Hà với trái tim nóng, bản lĩnh và sẵn sàng trao gửi những giá trị tốt đẹp", cô nói. Người đẹp khẳng định sẵn sàng chinh phục thử thách mới, hướng đến mục tiêu lan tỏa hình ảnh phụ nữ trẻ bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.