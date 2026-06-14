Á hậu, ca sĩ và người đẹp IELTS 8.0 thi Miss Grand Vietnam

TPO - Á hậu Đại dương Việt Nam Giang Thái, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 Tuệ Anh, Pháo... cùng nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Bảo Ngọc, Bảo Hà là những thí sinh đầu tiên gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026.