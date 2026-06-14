Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhân sự ở Hà Nội, TPHCM và 3 tỉnh

TPO - Trong tuần từ (8 đến 13/6), tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa đã diễn ra các Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 11/6, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm ông Phạm Hoài Trung - Phụ trách HĐTV Tổng công ty Khánh Việt, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Tạ Hồng Quang (thứ 2 bên trái ảnh) và ông Lê Hoàng Triều (thứ 3 bên phải ảnh).

Ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phân công, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Hạnh nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá bà là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Hạnh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Cùng ngày 9/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1955-QĐ/TU ngày 5/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận ông Phạm Quang Hưng (sinh năm 1978), Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Quang Hưng. Ảnh: HNM.



Cùng ngày, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, chủ trì buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hoài Phong, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an TPHCM, giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.



Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng ông Lê Hoài Phong được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định đến ông Lê Hoài Phong

Sáng 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo báo Thanh Hóa, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Duy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Huy Hoàng, thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc, thôi phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa), bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc và giao phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Khắc Thắng thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.