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Xã hội

Clip: 3 người phụ nữ đu bám trên nắp ca pô ô tô đang di chuyển

Thanh Hà

TPO - Chiều 13/6, một đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 người phụ nữ đu bám trên nắp ca pô xe ô tô đang chạy ở Hà Nội được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip trên được cho là xảy ra tại khu vực QL1A (xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, 3 người phụ nữ chặn xe ô tô con màu đen BKS Hà Nội. Khi chiếc xe ô tô di chuyển, những người phụ nữ đã bám lên nắp ca pô.Chiếc xe di chuyển một đoạn nhưng tài xế vẫn không dừng lại.

Đáng chú ý, những người phụ nữ này liên tục to tiếng và đập vào nắp ca pô chiếc xe ô tô.

Vụ việc được người dân theo dõi và ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác định xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phú Xuyên xác minh làm rõ.

Thanh Hà
#An ninh trật tự Hà Nội #Vụ việc đu bám trên ô tô #3 phụ nữ đu bám trên nắp ca pô ô tô #Đu bám trên ô tô

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