Tạm dừng hoạt động nhiều điểm tắm suối sau vụ du khách gặp nạn

TPO - Sau vụ một du khách gặp nạn khi tắm suối trên địa bàn, chính quyền xã Chân Mây – Lăng Cô (TP. Huế) yêu cầu rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh tại các điểm suối, thác; nhiều cơ sở tạm dừng đón khách để khắc phục các điều kiện an toàn.

Ngày 13/6, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô thành lập đoàn kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm suối, thác trên địa bàn; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước.

Ông Cái Lê Chính Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết, động thái này được triển khai sau vụ một du khách gặp nạn khi tắm suối, thác trên địa bàn xã vào đầu tháng 6 vừa qua.

Nhiều điểm tắm suối tại Huế phải tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, xử lý về điều kiện an toàn đối với du khách.

Theo đó, các hợp tác xã và hộ kinh doanh tại các điểm suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ đã tạm dừng hoạt động để rà soát, hoàn thiện các điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an toàn trước khi đón khách trở lại.

Trong ngày, qua kiểm tra ban đầu, các điểm du lịch suối, thác đang bổ sung nhiều hạng mục phục vụ công tác bảo đảm an toàn như trang bị áo phao, phao cứu sinh, căng dây neo dọc bờ suối, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, trơn trượt và xây dựng phương án bố trí lực lượng cứu hộ.

Chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị khai thác dịch vụ tại suối Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ, Đồn Nhì cùng các điểm suối khác khẩn trương tự kiểm tra toàn diện điều kiện hoạt động, từ hồ sơ pháp lý, sử dụng đất đến hệ thống cảnh báo, phương tiện cứu hộ và công tác bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo UBND xã, các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý hoặc chưa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định phải tiếp tục tạm dừng hoạt động và không được đón khách. Việc tổ chức tham quan, tắm suối, vui chơi dưới nước tại các khu vực không bảo đảm an toàn cũng bị nghiêm cấm.

Lãnh đạo địa phương cho biết, hoạt động du lịch suối, thác là sinh kế lâu nay của nhiều hộ dân. Tuy nhiên, sau vụ việc vừa qua, công tác quản lý, cứu hộ cứu nạn và cảnh báo nguy hiểm cần được siết chặt hơn nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và du khách, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch của địa phương.