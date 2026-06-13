Giông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân ở miền núi Đà Nẵng

TPO - Trận giông lốc, gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân ở miền núi thành phố Đà Nẵng bị tốc mái, tài sản bị hư hại.

Tối 13/6, lãnh đạo UBND xã Trà My (TP. Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận giông lốc, gió giật mạnh cục bộ, gây thiệt hại diện rộng về nhà ở, công trình công cộng và cây cối của nhiều hộ dân trên địa bàn.

Giông lốc gây thiệt hại cho nhiều hộ dân ở miền núi Đà Nẵng. Ảnh CTV

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày, một trận giông lốc mạnh bất ngờ quét qua địa bàn các thôn Đồng Trường, Trung Thị và Mậu Cà.

Theo thống kê ban đầu có 16 trường hợp bị thiệt hại nặng nề, trong đó 12 hộ dân bị tốc mái tôn, mái ngói, nặng nhất có hộ bị sập nhà tạm; nhiều tài sản, máy móc bị hư hỏng. Nhà văn hóa thôn Mậu Cà cũng bị lốc thổi bay mái che và tôn lợp. Giông lốc cũng làm gãy đổ nhiều cây cối, hoa màu của một số hộ dân khác xung quanh.

Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ các gia đình dọn dẹp, lợp lại mái tạm thời cho người dân nhằm bảo đảm an toàn.

Địa phương đã rà soát thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên và đề xuất phương án hỗ trợ ban đầu cho các hộ thiệt hại nặng.

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