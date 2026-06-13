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Sức khỏe

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Xây dựng ‘ngân hàng máu sống’ ứng phó với tình huống khẩn cấp

Vân Sơn

TPO - Trước những thời điểm nguồn máu dự trữ từng xuống mức đáng lo ngại, ngành y tế đang hướng tới xây dựng “ngân hàng máu sống” linh hoạt, sẵn sàng huy động trong tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm an ninh máu và duy trì hoạt động điều trị cho người bệnh.

Ngày 13/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp nhận, cung cấp máu và chế phẩm máu khu vực Đông Nam Bộ năm 2025 tại phường Vũng Tàu.

Tại sự kiện, BS CKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết thời gian qua, công tác vận động và tiếp nhận máu đối mặt với không ít khó khăn. Có những thời điểm lượng máu dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại, tạo áp lực lớn đối với hoạt động cấp cứu và điều trị.

Để đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị tại bệnh viện và cả khu vực phía Nam, Chợ Rẫy đã mở rộng nhiều điểm hiến máu cố định, quy trình vận động và tiếp nhận máu được chuẩn hóa, môi trường hiến máu ngày càng thân thiện hơn.

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Ngành y tế đang hướng tới mục tiêu xây dựng 'ngân hàng máu sống' để ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Đáng chú ý, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh mục tiêu trong giai đoạn tới không chỉ dừng lại ở việc duy trì lượng máu dự trữ thường quy mà còn hướng đến xây dựng một “ngân hàng máu sống” linh hoạt. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp ngành y tế bảo đảm an ninh máu và an toàn cho người bệnh.

Theo các chuyên gia, "ngân hàng máu sống" là mô hình tập hợp những người tình nguyện hiến máu đã được sàng lọc sức khỏe, phân loại nhóm máu và lưu trữ thông tin liên lạc để có thể huy động nhanh khi cần thiết.

Khác với ngân hàng máu truyền thống lưu trữ các đơn vị máu đã được hiến tặng, "ngân hàng máu sống" dựa trên nguồn từ người hiến máu sẵn sàng tham gia trong thời gian ngắn khi xảy ra tình huống khẩn cấp như tai nạn hàng loạt, thảm họa, dịch bệnh hoặc khi xuất hiện nhu cầu lớn đối với các nhóm máu hiếm.

Mô hình này giúp ngành y tế chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn máu, giảm nguy cơ thiếu máu cục bộ tại các cơ sở điều trị và tăng khả năng ứng phó với các tình huống bất thường.

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Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức trao giấy khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

Để vận hành hiệu quả, "ngân hàng máu sống" cần có cơ sở dữ liệu người hiến máu được cập nhật thường xuyên, hệ thống kết nối và huy động nhanh, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức xã hội và cộng đồng người hiến máu tình nguyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, máu là một phần không thể thiếu trong hoạt động điều trị, được ví như “hơi thở” duy trì sự vận hành của hệ thống y khoa. Vì vậy, những đóng góp của đội ngũ làm công tác truyền máu trong suốt thời gian qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế và hàng triệu người bệnh.

Trong tình hình mới của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp và chính quyền địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức chặt chẽ hơn công tác tiếp nhận và cung cấp máu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người bệnh tại các tỉnh, thành phía Nam, không chỉ trong hệ thống y tế công lập mà còn hỗ trợ các cơ sở y tế ngoài công lập.

Vân Sơn
#ứng phó khẩn cấp nguồn máu #quản lý và vận động hiến máu #hợp tác ngành y tế và cộng đồng #ứng dụng công nghệ trong truyền máu #xây dựng ngân hàng máu sống

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