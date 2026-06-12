Dược phẩm Hoa Linh trồng 5.000 cây xanh, chung tay kiến tạo tương lai bền vững

Thông qua chương trình, Dược Phẩm Hoa Linh đã đóng góp 5.000 cây xanh với tổng giá trị tương đương 250 triệu đồng. Hoạt động là một phần trong hành trình “Vì Tương Lai Xanh” của Hoa Linh, với mong muốn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng. Số cây này sẽ được trồng và chăm sóc tại nhiều cánh rừng trên khắp cả nước như Cúc Phương, Phong Điền, Tà Kóu, U Minh Hạ, Đê Biển Tây và Mùa Xuân. Đây đều là những khu vực có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái và ứng phó với những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu.

Dược phẩm Hoa Linh đóng góp 5.000 cây xanh với tổng giá trị tương đương 250,000,000 triệu đồng

Đặc biệt, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu - nơi diễn ra hoạt động trồng rừng năm nay được xem là một trong những khu vực có giá trị sinh thái đặc biệt của Việt Nam. Với hệ động thực vật phong phú cùng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, Tà Kóu đang đối mặt với nhiều thách thức từ hiện tượng cát bay, cát di động và nguy cơ sa mạc hóa tại một số khu vực. Chính vì vậy, những cánh rừng được phục hồi tại đây không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và sinh kế lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các cán bộ nhân viên Hoa Linh đã có cơ hội trực tiếp tham gia hoạt động trồng cây, tìm hiểu về hệ sinh thái bản địa và lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia bảo tồn. Quy trình trồng rừng tại Tà Kóu được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù, với nhiều lớp nền chuyên biệt như cát, hạt giữ ẩm và các vật liệu hỗ trợ sinh trưởng, giúp cây thích nghi với điều kiện tự nhiên đặc thù.

Quy trình trồng rừng được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù

Sau khi hoàn tất việc trồng cây, các tình nguyện viên tiếp tục tưới đẫm khoảng 12 lít nước cho từng hố để đảm bảo độ ẩm cần thiết cho bộ rễ. Đặc biệt, chương trình được triển khai vào tháng 6 – thời điểm bắt đầu mùa mưa tại địa phương. Ngay sau khi hoạt động kết thúc, những cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực trồng rừng, bổ sung nguồn nước tự nhiên quý giá, tạo điều kiện thuận lợi để những mầm xanh nhanh chóng bén rễ và phát triển.

Không chỉ góp phần phủ xanh cảnh quan, những cây rừng hôm nay còn mang theo kỳ vọng về một hệ sinh thái bền vững hơn, lan tỏa tinh thần sống xanh và trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên cho các thế hệ tương lai.

5,000 cây xanh sẽ được trồng tại 6 khu rừng trải dài mọi miền đất nước

Hoạt động đồng hành cùng Gaia cũng là một phần trong chuỗi chương trình “Vì Tương Lai Xanh - Mùa 3” do Dược Phẩm Hoa Linh triển khai trong năm 2026. Đây là giải chạy gây quỹ cộng đồng quy tụ hơn 1.000 cán bộ nhân viên trên toàn quốc tham gia. Không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, chương trình còn mang trong mình sứ mệnh kết nối những giá trị tích cực và tạo nguồn lực cho các hoạt động xã hội thiện nguyện.

Từ những bước chạy của mỗi cán bộ nhân viên Hoa Linh, những giá trị thiết thực đã được hình thành và lan tỏa. Năm 2025, Dược Phẩm Hoa Linh đã trồng 2.000 cây tre Bát Độ tại Sơn La, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương và tăng độ che phủ xanh cho vùng núi phía Bắc. Tiếp nối những nỗ lực đó, năm 2026 là 5.000 cây xanh tại tại 6 khu rừng trải dài nhiều miền đất nước. Từ miền núi Tây Bắc đến vùng đất Nam Trung Bộ, những mầm xanh mang dấu ấn Hoa Linh đang từng bước phủ xanh, vươn mình để cùng kiến tạo một hệ sinh thái bền vững.

“Hoa Linh - Vì Tương Lai Xanh” là chuỗi hoạt động ý nghĩa thể hiện trách nhiệm cộng đồng của Dược phẩm Hoa Linh

Phát triển bền vững không chỉ được thể hiện qua chất lượng sản phẩm hay sự tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn được đo bằng những giá trị tích cực mà doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng. Trong suốt hành trình 25 năm hình thành và phát triển, Hoa Linh luôn hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh doanh, con người và môi trường. Những chương trình như “Hoa Linh - Vì Tương Lai Xanh” chính là minh chứng rõ nét cho định hướng đó.

5.000 cây xanh hôm nay có thể chỉ là một phần nhỏ trong hành trình bảo vệ môi trường, nhưng đó là hàng ngàn cơ hội để những cánh rừng được hồi sinh và lời cam kết cho một tương lai xanh hơn

Bởi Hoa Linh tin rằng, khi doanh nghiệp và xã hội cùng chung tay hành động, những giá trị tích cực sẽ được nhân lên, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững hơn, tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.