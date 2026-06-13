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Sức khỏe

Vì sao Bộ Y tế phải khẩn cấp yêu cầu thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR ?

Hà Minh

TPO - Ngày 13/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản khẩn đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi và tăng cường cảnh báo đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac sản xuất, sau khi phía Pháp thông báo thu hồi một lô sản phẩm liên quan đến các phản ứng bất lợi về tiêu hóa ở trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Pháp ngày 12/6, nhà sản xuất đã tự nguyện thu hồi lô sữa Allernova AR mang số 183403 sau khi cơ quan chức năng nước này ghi nhận 11 trường hợp trẻ sơ sinh gặp các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nôn mửa. Các báo cáo được tiếp nhận thông qua hệ thống giám sát dinh dưỡng Anses và nền tảng phản ánh người tiêu dùng SignalConso, đều liên quan đến cùng lô sản phẩm nói trên.

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Sữa Allernova AR bị thu hồi (ảnh minh hoạ).

Đáng chú ý, một trẻ trong số các trường hợp bị ảnh hưởng đã phải nhập viện. Kết quả xét nghiệm phát hiện Adenovirus trong mẫu phân của bệnh nhi. Đây là loại virus có thể gây viêm dạ dày - ruột cấp và theo cơ quan chức năng Pháp, sự việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát tình hình đăng ký bản công bố và tự công bố đối với sản phẩm Allernova AR tại địa phương.

Cơ quan quản lý cũng đề nghị các đơn vị làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo, đồng thời thực hiện thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các lô hàng liên quan.

Song song với việc kiểm tra, giám sát thị trường, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân biết và không tiếp tục sử dụng các lô sữa Allernova AR thuộc diện thu hồi. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/6/2026.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh trực tuyến, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng trực tuyến phối hợp với nhà phân phối ngừng kinh doanh những lô sản phẩm bị cảnh báo nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử chủ động gỡ bỏ thông tin quảng bá, chào bán đối với sản phẩm không bảo đảm chất lượng và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Minh
#Thu hồi sữa bột trẻ em Allernova AR #Phản ứng bất lợi ở trẻ sơ sinh #Kiểm tra và giám sát thị trường #Cảnh báo và tuyên truyền người tiêu dùng #Hoạt động kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử

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