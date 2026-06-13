Thủ tướng: Hai quý là phải xem xét đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tới đây Trung ương sẽ làm mẫu việc này. Một số bộ, ban ngành sẽ bố trí lại cấp lãnh đạo; một số tỉnh, thành phố cũng phải điều chỉnh lại, bố trí, phân công lại. “Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, đến giữa nhiệm kỳ hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá. Hai quý là phải xem xét đánh giá và chậm nhất đến quý thứ ba là phải có phương pháp để bố trí lại”, Thủ tướng nêu rõ.

Dự kiến báo cáo Quốc hội Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vào tháng 8

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết dự kiến tháng 8 tới, Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Tại kỳ họp, Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sẽ được báo cáo Quốc hội và việc xem xét thông qua nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào việc chuẩn bị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, trưa 13/6. Ảnh: Ngô Tùng

Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay rất thuận lợi cho TPHCM bởi thành phố có thể đưa ngay các kiến nghị của mình nếu đang gặp vướng mắc và chưa có cơ chế, chính sách phù hợp, đặc biệt là các vấn đề liên quan tài chính, đất đai, hạ tầng.

“Chính phủ sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ thành phố nghiên cứu, hoàn thiện các đề xuất, chính sách cụ thể”, Thủ tướng nêu rõ.

Ông cũng nhấn mạnh việc này nhằm đảm bảo những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đưa vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt phải được áp dụng trên thực tế chứ không để tránh tình trạng “cho rồi mà đến lúc triển khai lại vướng”. Theo Thủ tướng, cũng giống như Hà Nội, Trung ương cho phép TPHCM thiết kế và đề xuất chính sách.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, do vậy tất cả các cơ quan liên quan cần quyết tâm cao. Chính phủ cam kết chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với TPHCM để xây dựng một dự án luật thực sự mạnh, đột phá, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của thành phố.

Không chờ hết năm hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao đổi.

Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tới đây Chính phủ tổ chức sơ kết 1 năm và Ban Chỉ đạo Trung ương cũng sơ kết toàn quốc. Qua đây, TPHCM nhận diện và mạnh dạn kiến nghị với các bộ ngành, với Bộ Chính trị những vấn đề cần phân cấp, phân quyền mà vừa qua còn chưa hợp lý để điều chỉnh lại. “Những gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì đưa lại, những gì thuộc thẩm quyền của địa phương, cấp cơ sở làm mà chưa đủ nguồn lực, chưa đủ năng lực thì cũng phải kiến nghị cụ thể. Đồng thời thành phố cũng tổng rà soát đánh giá lại năng lực, chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở để chủ động có điều chỉnh”, Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị, cấp có thẩm quyền đã kết luận về việc bố trí lại cán bộ. Theo Thủ tướng, trước kia khi còn ở Ban Tổ chức Trung ương, ông đã tạo điều kiện hỗ trợ thành phố rất nhiều trong việc bố trí. Tới đây, Trung ương cũng bố trí lại và địa phương cũng bố trí lại.

Thủ tướng thông tin, ở Trung ương, các cơ quan cấp ủy Trung ương sẽ được phép thành lập một ban nghiên cứu chuyên đề. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được phép thành lập ban đó.

“Qua đó, những đồng chí nào không đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa đến mức phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhưng vì không đáp ứng yêu cầu công việc thì phải bố trí lại”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng nhấn mạnh, tới đây Trung ương sẽ làm mẫu. Một số bộ, ban ngành cũng sẽ bố trí lại cấp lãnh đạo; một số tỉnh, thành phố cũng phải điều chỉnh lại, bố trí, phân công lại.

“Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, đến giữa nhiệm kỳ hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá. Hai quý là phải xem xét đánh giá và chậm nhất đến quý thứ ba là phải có phương pháp để bố trí lại”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đánh giá thời gian qua TPHCM làm việc này rất chủ động và được Trung ương rất đồng tình.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết qua buổi làm việc cũng như từ những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố thấy rõ trách nhiệm của mình và đặc biệt thấy tự tin hơn, vững tâm hơn trong việc thực hiện những việc làm sắp tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Lưu Quang nêu rõ, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới đã đưa ra một phương châm rất rõ ràng: TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM. “Với tinh thần đó, thành phố nhận lãnh những trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy vẻ vang với Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương; TPHCM sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà Trung ương giao, cố gắng đạt những chỉ tiêu đã đặt ra”, người đứng đầu Thành ủy TPHCM nêu.

Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng