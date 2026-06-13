Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng: Hai quý là phải xem xét đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu

Ngô Tùng - Hữu Huy

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tới đây Trung ương sẽ làm mẫu việc này. Một số bộ, ban ngành sẽ bố trí lại cấp lãnh đạo; một số tỉnh, thành phố cũng phải điều chỉnh lại, bố trí, phân công lại. “Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, đến giữa nhiệm kỳ hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá. Hai quý là phải xem xét đánh giá và chậm nhất đến quý thứ ba là phải có phương pháp để bố trí lại”, Thủ tướng nêu rõ.

Dự kiến báo cáo Quốc hội Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt vào tháng 8

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết dự kiến tháng 8 tới, Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Tại kỳ họp, Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sẽ được báo cáo Quốc hội và việc xem xét thông qua nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào việc chuẩn bị.

2t8a7771.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, trưa 13/6. Ảnh: Ngô Tùng

Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay rất thuận lợi cho TPHCM bởi thành phố có thể đưa ngay các kiến nghị của mình nếu đang gặp vướng mắc và chưa có cơ chế, chính sách phù hợp, đặc biệt là các vấn đề liên quan tài chính, đất đai, hạ tầng.

“Chính phủ sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ thành phố nghiên cứu, hoàn thiện các đề xuất, chính sách cụ thể”, Thủ tướng nêu rõ.

Ông cũng nhấn mạnh việc này nhằm đảm bảo những nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đưa vào Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt phải được áp dụng trên thực tế chứ không để tránh tình trạng “cho rồi mà đến lúc triển khai lại vướng”. Theo Thủ tướng, cũng giống như Hà Nội, Trung ương cho phép TPHCM thiết kế và đề xuất chính sách.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, do vậy tất cả các cơ quan liên quan cần quyết tâm cao. Chính phủ cam kết chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với TPHCM để xây dựng một dự án luật thực sự mạnh, đột phá, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự phát triển của thành phố.

Không chờ hết năm hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá

2t8a7759.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao đổi.

Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết tới đây Chính phủ tổ chức sơ kết 1 năm và Ban Chỉ đạo Trung ương cũng sơ kết toàn quốc. Qua đây, TPHCM nhận diện và mạnh dạn kiến nghị với các bộ ngành, với Bộ Chính trị những vấn đề cần phân cấp, phân quyền mà vừa qua còn chưa hợp lý để điều chỉnh lại. “Những gì thuộc thẩm quyền của thành phố thì đưa lại, những gì thuộc thẩm quyền của địa phương, cấp cơ sở làm mà chưa đủ nguồn lực, chưa đủ năng lực thì cũng phải kiến nghị cụ thể. Đồng thời thành phố cũng tổng rà soát đánh giá lại năng lực, chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở để chủ động có điều chỉnh”, Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị, cấp có thẩm quyền đã kết luận về việc bố trí lại cán bộ. Theo Thủ tướng, trước kia khi còn ở Ban Tổ chức Trung ương, ông đã tạo điều kiện hỗ trợ thành phố rất nhiều trong việc bố trí. Tới đây, Trung ương cũng bố trí lại và địa phương cũng bố trí lại.

Thủ tướng thông tin, ở Trung ương, các cơ quan cấp ủy Trung ương sẽ được phép thành lập một ban nghiên cứu chuyên đề. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được phép thành lập ban đó.

“Qua đó, những đồng chí nào không đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa đến mức phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhưng vì không đáp ứng yêu cầu công việc thì phải bố trí lại”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng nhấn mạnh, tới đây Trung ương sẽ làm mẫu. Một số bộ, ban ngành cũng sẽ bố trí lại cấp lãnh đạo; một số tỉnh, thành phố cũng phải điều chỉnh lại, bố trí, phân công lại.

“Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể chờ đến hết năm, đến giữa nhiệm kỳ hoặc cuối nhiệm kỳ mới đánh giá. Hai quý là phải xem xét đánh giá và chậm nhất đến quý thứ ba là phải có phương pháp để bố trí lại”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đánh giá thời gian qua TPHCM làm việc này rất chủ động và được Trung ương rất đồng tình.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết qua buổi làm việc cũng như từ những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố thấy rõ trách nhiệm của mình và đặc biệt thấy tự tin hơn, vững tâm hơn trong việc thực hiện những việc làm sắp tới.

2t8a7815.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Trần Lưu Quang nêu rõ, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới đã đưa ra một phương châm rất rõ ràng: TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM. “Với tinh thần đó, thành phố nhận lãnh những trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy vẻ vang với Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương; TPHCM sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà Trung ương giao, cố gắng đạt những chỉ tiêu đã đặt ra”, người đứng đầu Thành ủy TPHCM nêu.

2t8a7730.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Đỗ Thanh Bình đề nghị TPHCM rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; tiếp tục đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho cấp xã và các nhiệm vụ về phân loại đơn vị hành chính.

Cùng với đó, thành phố cần khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Liên quan dự án Luật Đô thị đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, bộ tích cực phối hợp chặt chẽ với TPHCM khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách.

Đến nay, cơ bản hình thành dự thảo luật, trong đó bổ sung 35-40% cơ chế chính sách mới vượt trội, đặc thù phù hợp với thành phố để phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển.

Ngô Tùng - Hữu Huy
#bố trí cán bộ #Thủ tướng Chính phủ #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #làm việc #TPHCM #Bí thư Thành ủy TPHCM #công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe