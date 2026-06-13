Thành Đoàn Hà Nội có tân Phó Bí thư

TPO - Tại hội nghị công tác cán bộ, Thành Đoàn Hà Nội tiến hành kiện toàn chức danh Phó Bí thư; giới thiệu và bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội.

Ngày 13/6, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ với sự chủ trì của anh Nguyễn Tiến Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Hội nghị đã bầu anh Dương Minh Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội làm Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn ba anh, chị tham gia Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội gồm: chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; anh Nguyễn Vũ Lê Linh - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội và anh Đinh Ngọc Thanh - Bí thư Đoàn phường Tây Hồ.

Thường trực Thành Đoàn tặng hoa chúc mừng anh Dương Minh Đức - tân Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: TĐHN

Thường trực Thành Đoàn tặng hoa chúc mừng các tân Uỷ viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội. Ảnh: TĐHN

Thường trực Thành Đoàn Hà Nội hiện gồm: anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn; ba Phó Bí thư Thành Đoàn là anh Trần Quang Hưng, anh Đào Đức Việt và anh Dương Minh Đức.

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