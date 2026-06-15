Hơn 70.000 thông điệp của đoàn viên, thanh niên gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được triển khai theo hướng đa nền tảng, đa phương thức và tăng cường tương tác. Đến ngày 11/6, hơn 70.000 thông điệp của đoàn viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài gửi thông điệp tới Đại hội.

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Họp báo thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24 – 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội diễn ra với tinh thần hành động: “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến – Làm chủ tương lai”. Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức đại diện cho 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại biểu chủ trì họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Trao đổi tại họp báo, anh Nguyễn Thái An cho biết, công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được triển khai theo hướng đa nền tảng, đa phương thức và tăng cường tương tác, nhằm đưa Đại hội đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực quan tại các tuyến phố, sân bay, nhà ga và không gian công cộng, T.Ư Đoàn đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông trên môi trường số, tạo điều kiện để thanh niên cả nước cùng tham gia và đồng hành với Đại hội. Mục tiêu đặt ra là để Đại hội thực sự trở thành ngày hội của tuổi trẻ Việt Nam.

Theo anh An, hiện gần 300.000 đoàn viên, thanh niên tham gia thay khung ảnh đại diện và gửi thông điệp hướng về Đại hội và con số này tiếp tục tăng mạnh khi Đại hội đến gần. Điểm mới nổi bật nữa là việc triển khai triển lãm số, giúp đoàn viên, thanh niên ở mọi nơi có thể tiếp cận các thông tin, hình ảnh và dấu ấn của Đại hội.

Bên cạnh đó, đại nhạc hội concert Thanh xuân sau Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên nhiều nền tảng, tạo không gian để đông đảo thanh niên cả nước cùng hòa mình vào không khí của sự kiện.

Anh Nguyễn Thái An trao đổi tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chatbot gửi thông điệp tới Đại hội

Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tương tác với đoàn viên, thanh niên và lan tỏa không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, T.Ư Đoàn triển khai công cụ Chatbot gửi thông điệp tới Đại hội trên nền tảng Facebook Messenger.

Công cụ Chatbot được vận hành trên nền tảng Facebook Messenger thông qua hai fanpage “Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và “Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn”.

Sau khi hoàn thành việc gửi thông điệp, hệ thống tự động tạo một hình ảnh mang dấu ấn cá nhân của người tham gia, thể hiện nội dung thông điệp gửi tới Đại hội để người dùng có thể chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội trong cộng đồng.

Công cụ Chatbot còn góp phần hình thành một không gian tương tác hai chiều giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Trong đó, đoàn viên, thanh niên có thể trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng những định hướng phát triển của tổ chức thông qua các đề xuất, hiến kế và sáng kiến của mình.

Hệ thống Chatbot tạo lập một nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ công tác tổng hợp, phân tích và lựa chọn các thông điệp theo từng địa phương, đơn vị và nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn có thể lựa chọn thông điệp để phục vụ công tác truyền thông, giới thiệu tại các hoạt động bên lề và không gian triển lãm của Đại hội.

Tính đến 18 giờ ngày 11/6/2026, hệ thống đã tiếp nhận hơn 70.000 thông điệp của đoàn viên, thanh niên trên cả nước và thanh niên Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài. Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận của công cụ Chatbot, khuyến khích đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia gửi thông điệp tới Đại hội.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu gửi thông điệp tới Đại hội.