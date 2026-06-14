Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII Chăm lo cho tâm lý học đường, xây dựng ‘mái ấm’ lâu dài cho trẻ mồ côi

TPO - Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, từ thực tiễn phong trào tại vùng đất Sen hồng - Đồng Tháp, các thủ lĩnh Đoàn và người trẻ tâm huyết đã gửi gắm những kỳ vọng, hiến kế. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe tâm lý học đường và nâng chất mô hình ‘cha mẹ đỡ đầu’ cho trẻ mồ côi được người trẻ đặc biệt quan tâm.

Mỗi cơ sở Đoàn thành Một trạm hỗ trợ thanh niên

Là người đứng đầu tổ chức Đoàn của một cơ sở giáo dục đại học tại ĐBSCL, anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp bày tỏ, anh luôn tự hào khi tổ chức Đoàn những năm qua đã thực sự là điểm tựa, người bạn đồng hành lớn của thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, trước những biến động nhanh chóng của xã hội, người trẻ hiện phải đối mặt với không ít áp lực, khó khăn.

“Bên cạnh cơ hội phát triển, thanh niên đang gặp nhiều áp lực về học tập, việc làm, tài chính và đặc biệt sức khỏe tinh thần. Không ít đoàn viên, sinh viên gặp khó khăn trong việc cân bằng cảm xúc, định hướng tương lai và tìm kiếm nơi hỗ trợ khi cần thiết”, anh Túc nói.

Anh Nguyễn Trí Túc - Bí thư Đoàn trường Đại học Đồng Tháp.

Từ thực tế đó, tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp kỳ vọng, Đại hội Đoàn lần thứ XIII sẽ quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chương trình đồng hành toàn diện về an sinh xã hội và sức khỏe tâm lý cho thanh thiếu nhi.

Anh Túc đề nghị, T.Ư Đoàn có thể triển khai Chương trình Mỗi cơ sở Đoàn - Trạm hỗ trợ thanh niên, kết nối đội ngũ chuyên gia tâm lý, cán bộ Đoàn, nhà trường và các tổ chức xã hội để tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho thanh niên. Cùng với đó, xây dựng nền tảng tư vấn tâm lý trực tuyến toàn quốc, giúp đoàn viên dễ dàng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ một cách an toàn, thuận tiện và bảo mật.

Từ mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng" của trường Đại học Đồng Tháp triển khai hiệu quả thời gian qua, anh Nguyễn Trí Túc đề xuất, T.Ư Đoàn phát động phong trào "Mỗi cơ sở Đoàn – Một công trình an sinh thanh niên". Đặc biệt, với khu vực vùng trũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu như ĐBSCL, có thể nhân rộng mô hình "Ngôi nhà 5.000 đồng – Ngôi nhà Thanh niên", để hỗ trợ các hộ gia đình bị sạt lở, ngập lụt. Kết hợp với ứng dụng chuyển đổi số để tích tiểu thành đại, kết nối nguồn lực xã hội bền vững.

Đừng để trẻ mồ côi đơn độc

Không chỉ có các thủ lĩnh Đoàn, những người trẻ trưởng thành từ phong trào Đoàn cũng gửi gắm khát vọng cống hiến bằng các dự án xã hội đầy nhân văn. Anh Thạch Ngọc Hải – cựu sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, Người sáng lập “Dự án Cho em”, từng nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng 2023, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 và "Thanh niên sống đẹp" cấp Trung ương 2025, lại trăn trở lớn về tương lai của trẻ em yếu thế.

Anh Thạch Ngọc Hải – cựu sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, Người sáng lập “Dự án Cho em”.

Qua thực tế điều hành dự án hỗ trợ hơn 6.000 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên cả nước, anh Thạch Ngọc Hải nhận thấy, cái thiếu lớn nhất của các em không chỉ vật chất. “Trẻ mồ côi đang thiếu đi tình cảm gia đình, điều cốt lõi để hình thành nhân cách và sự tự tin. Việc hỗ trợ học bổng hay tặng quà theo đợt rất đáng quý, nhưng chưa đủ để bù đắp khoảng trống gia đình”, anh Thạch Ngọc Hải bày tỏ.

Từ thực tế đó, anh Thạch Ngọc Hải đề xuất, Đại hội Đoàn lần thứ XIII cần định hướng mở rộng và làm sâu sắc hơn mô hình kết nối “cha mẹ đỡ đầu” theo hướng nhận nuôi, chăm sóc lâu dài. Cụ thể, mỗi em nhỏ mồ côi cần có những “người cha, người mẹ đỡ đầu” thực sự, đồng hành lâu dài từ việc học, sức khỏe đến định hướng tương lai. Tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong việc rà soát, lập hồ sơ và giới thiệu các hoàn cảnh đến các cá nhân, tổ chức có tấm lòng; xây dựng cơ chế giám sát rõ ràng, an toàn và bền vững giữa các bên.

Anh Thạch Ngọc Hải tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ để cập nhật liên tục tình hình của các em, giúp quá trình đồng hành giữa "cha mẹ" và "con đỡ đầu" không bị đứt gãy. Những buổi thăm hỏi, gặp gỡ định kỳ giữa cha mẹ đỡ đầu và các em cần được duy trì, để tình cảm ngày càng gắn bó, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương thật sự.

“Tôi tin rằng, khi mô hình này được triển khai một cách chân thành và lâu dài, các em nhỏ mồ côi sẽ không còn cảm thấy đơn độc, mà sẽ có thêm một mái ấm tinh thần, một điểm tựa yêu thương để vững vàng bước vào cuộc sống”, anh Hải nói.