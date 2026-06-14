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Hoa khôi và Sinh viên 5 tốt hiến kế Đại hội Đoàn

Hòa Hội

TPO - Vẻ đẹp không chỉ ở ngoại hình, còn cần lối sống tích cực, giá trị tuổi trẻ nằm ở những điều có thể đóng góp cho xã hội. Đó là những lời tâm sự đầy tâm huyết của hoa khôi sinh viên, và Sinh viên 5 tốt gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bạn Nguyễn Anh Thư – Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2026 gửi đến Đại hội niềm tin, tình cảm và kỳ vọng của một nữ sinh viên trẻ luôn mong muốn được học tập, rèn luyện và cống hiến.

Theo Anh Thư, thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cần có bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và lòng nhân ái. Vẻ đẹp của tuổi trẻ không chỉ nằm ở ngoại hình, thành tích cá nhân, còn được thể hiện qua lối sống tích cực, tinh thần sẻ chia, ý thức cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

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Bạn Nguyễn Anh Thư – Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2026.

“Là Hoa khôi của trường, em mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ sinh viên hiện đại tự tin, tri thức, nhân văn và sống có ích. Em kỳ vọng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện, được sáng tạo, được cống hiến, được rèn luyện kỹ năng và trưởng thành từ những phong trào thiết thực”, Anh Thư chia sẻ.

Bên cạnh đó, người đẹp sinh viên tin rằng, khi mỗi đoàn viên, thanh niên biết sống đẹp, sống trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân, chúng ta sẽ cùng xây dựng nên lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lý tưởng, năng lực và khát vọng. Anh Thư thy vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ mở ra những định hướng mới, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục tiên phong, sáng tạo và cống hiến vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trách nhiệm với xã hội

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bạn Nguyễn Quốc Khang – Liên Chi trưởng Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp, Trường Đại học Nam Cần Thơ; Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023 – 2024, 2024 – 2025, đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025 tin rằng, thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo ngày càng mạnh mẽ, theo Khang, thanh niên cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực, làm chủ khoa học công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Mỗi người trẻ không chỉ cần giỏi chuyên môn, còn phải có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng và với tương lai của đất nước.

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Bạn Nguyễn Quốc Khang – Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2 năm liên tiếp.

Thông qua các hoạt động Đoàn – Hội, Nguyễn Quốc Khang có cơ hội tham gia nhiều chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng sinh viên. “Những trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra giá trị của tuổi trẻ không nằm ở những gì mình nhận được, mà nằm ở những điều mình có thể đóng góp cho xã hội”, Khang nói.

Quốc Khang kỳ vọng, tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới tiếp tục là bạn đồng hành của thanh niên trên hành trình học tập, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời, mong muốn tổ chức Đoàn tạo thêm nhiều môi trường để thanh niên được cống hiến, trưởng thành và phát huy năng lực của mình.

“Với niềm tin vào sức trẻ Việt Nam, tôi tin rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ mở ra những định hướng mới, truyền cảm hứng để thanh niên tiếp tục tiên phong, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hùng cường trong kỷ nguyên mới”, Quốc Khang chia sẻ.

Hòa Hội
#Đoàn Thanh niên #Hoa khôi #Sinh viên 5 tốt #Đại hội Đoàn #Thanh niên Việt Nam #Giá trị tuổi trẻ #Phát triển toàn diện

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