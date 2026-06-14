Những thói quen tai hại làm tăng nguy cơ ung thư gan

TPO - Ung thư gan hiện vẫn nằm trong nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn do triệu chứng ban đầu rất nghèo nàn hoặc gần như không có biểu hiện rõ rệt.

Ngày 13/6, tại TPHCM đã diễn ra hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Bên cạnh những tiến bộ trong điều trị, các chuyên gia tham dự hội thảo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc thay đổi lối sống và tầm soát sớm nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Theo ThS.BS-CKII Nguyễn Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, một trong những yếu tố nguy cơ ngày càng nổi bật là chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. Thói quen thường xuyên sử dụng các món chiên xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm nướng cháy xém, thực phẩm chứa nhiều hóa chất hoặc phụ gia không có lợi cho sức khỏe có thể góp phần làm tăng nguy cơ tổn thương gan trong thời gian dài.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư gan

Bên cạnh đó, gan nhiễm mỡ đang nổi lên như một yếu tố nguy cơ đáng lo ngại. Nếu trước đây, viêm gan B, viêm gan C và xơ gan được xem là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư gan thì hiện nay số người mắc gan nhiễm mỡ ngày càng tăng, trong đó có không ít người trẻ tuổi.

Theo các chuyên gia, tình trạng này liên quan mật thiết đến lối sống hiện đại. Việc tiêu thụ thường xuyên thức ăn nhanh, chế độ dinh dưỡng mất cân đối, ít vận động thể lực cùng áp lực công việc kéo dài khiến quá trình chuyển hóa trong cơ thể bị rối loạn. Theo thời gian, mỡ tích tụ trong gan có thể gây viêm, xơ hóa và làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư gan.

Một thói quen khác nhiều người thường bỏ qua là chủ quan với sức khỏe vì không có triệu chứng bất thường. Phân tích của PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hải - Trưởng bộ môn Ngoại Tổng quát - Đại học Y Dược TPHCM cho thấy, ung thư gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm. Người bệnh có thể hoàn toàn khỏe mạnh hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải. Khi xuất hiện các biểu hiện rõ rệt hơn như sụt cân, vàng da, vàng mắt hoặc suy kiệt cơ thể thì bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

Chính vì vậy, các chuyên gia cảnh báo không nên chờ có triệu chứng mới đi khám. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người nhiễm viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia cần chủ động tầm soát định kỳ.

BS Nguyễn Ngọc Thao cho biết, đã có những trường hợp được phát hiện ung thư gan hoàn toàn tình cờ thông qua chương trình tầm soát dù không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhờ được phát hiện sớm, người bệnh có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả hơn và cải thiện đáng kể tiên lượng sống.

BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ thông tin tại buổi hội thảo

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ ung thư gan, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và chế biến ở nhiệt độ cao, tăng cường vận động thể lực, kiểm soát cân nặng, giảm căng thẳng kéo dài và khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ nên thực hiện tầm soát ung thư gan mỗi 3-6 tháng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ung thư gan không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, việc thay đổi những thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày và chủ động tầm soát từ sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh, đồng thời tăng cơ hội điều trị thành công nếu không may phát hiện ung thư.