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Chia ba giai đoạn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn

TPO - Công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ được triển khai theo ba giai đoạn, kéo dài đến hết năm 2026.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum).

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 - 20/6. Lực lượng chức năng tập trung khai quật tại ba vị trí trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm, gồm khu trống góc Tây Bắc, khu đất trống góc Đông Nam và khu vực bên trái Đài Tổ quốc ghi công.

Trước khi khai quật, toàn bộ khu vực được rà phá bom mìn, vật nổ và cắm biển cảnh báo an toàn. Quá trình tìm kiếm kết hợp giữa cơ giới và thủ công. Sau khi bóc tách lớp đất bề mặt bằng máy xúc, lực lượng quy tập sẽ đào thủ công, bóc tách từng lớp đất mỏng, sàng lọc kỹ nhằm phát hiện hài cốt và các di vật liên quan.

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Cán bộ, chiến sĩ K53 tiến hành đào rãnh tại khu vực đường Trường Chinh.

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng triển khai thăm dò trên đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282, dự kiến mở 4 rãnh thăm dò ngang tại các vị trí trọng điểm.

Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 21/6 đến 25/7. Phạm vi khai quật gồm đoạn đường Trường Chinh từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Đinh Công Tráng (trừ đoạn từ số nhà 206 đến 282) và khu vực phía Nam dọc trục đường Trường Chinh từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Lê Hồng Phong.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị sẽ phối hợp với ngành điện, viễn thông và cấp thoát nước để xác định, di dời tạm thời hạ tầng kỹ thuật khi cần thiết, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

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Sử dụng radar xuyên đất sẽ giúp việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ diễn ra nhanh hơn.

Giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26/7 đến hết năm 2026, tập trung xử lý các nguồn tin mới do người dân, cựu chiến binh và các cơ quan chức năng cung cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với địa phương xác minh thông tin, khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng địa hình và hạ tầng kỹ thuật trước khi xây dựng phương án khai quật phù hợp cho từng vị trí.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên những vị trí thuận lợi trước, các khu vực phức tạp triển khai sau. Các lực lượng tham gia sẽ áp dụng linh hoạt các biện pháp chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
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