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Ninh Bình:

Hơn 100 hài cốt thai nhi được phát hiện khi mở rộng đường

Minh Đức

TPO - Trong quá trình thi công dự án mở rộng đường Tây Thành, đoạn qua phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), lực lượng chức năng và đơn vị quản lý nghĩa trang đã phát hiện hơn 100 hài cốt thai nhi nằm rải rác trong khu vực công trường.

Ngày 9/6, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Hạnh, Quản lý Nghĩa trang Mả Rứa (tỉnh Ninh Bình), cho biết đơn vị đang phối hợp với công nhân thi công và người dân địa phương tiến hành tìm kiếm, quy tập các hài cốt thai nhi được phát hiện tại khu vực dự án mở rộng đường Tây Thành.

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Hơn 100 bộ hài cốt thai nhi được tìm thấy khi thi công mở rộng đường ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Hạnh, chỉ tính riêng từ sáng đến khoảng 15h ngày 9/6, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm hơn 50 hài cốt thai nhi. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt được quy tập đã vượt mốc 100 bộ.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm trong khu vực. Qua thực tế hiện trường, khả năng số lượng hài cốt được phát hiện còn tiếp tục tăng trong thời gian tới", ông Hạnh cho biết.

Để phục vụ công tác quy tập, gần chục nhân viên của đơn vị quản lý nghĩa trang đã được huy động thường xuyên tại hiện trường. Ngoài ra, nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Các hài cốt sau khi được phát hiện đều được thu gom cẩn thận, bọc lại bằng khăn táng mới, đặt vào tiểu sành và tạm thời tập kết tại khu vực nhà tang lễ cũ trước khi tổ chức an táng tại nghĩa trang địa phương theo phong tục.

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Hài cốt tìm thấy quanh gốc cây và bờ tường.

Một người dân sinh sống lâu năm trong khu vực cho biết, nơi phát hiện các hài cốt trước đây thuộc khuôn viên cũ của bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Khu vực này nằm gần nhà xác và nhà tang lễ của bệnh viện, nhiều năm qua gần như bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm và ít người qua lại.

"Đây là khu vực khá khuất, nhiều năm không được sử dụng. Các hài cốt được phát hiện nằm rải rác quanh gốc cây, ven bờ tường hoặc dưới các lớp thực bì dày. Nhiều trường hợp được bọc trong túi ni lông hoặc vải đã mục nát", người dân địa phương chia sẻ.

Tuy nhiên, nguồn gốc và nguyên nhân dẫn đến việc các hài cốt xuất hiện tại khu vực này hiện mới là nhận định từ một số người dân và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Đại diện đơn vị quy tập cho biết, do các hài cốt đã tồn tại trong thời gian dài, không còn khả năng xác định danh tính, giới tính hay thông tin nhân thân nên việc an táng sẽ được thực hiện theo nghi thức chung, bảo đảm yếu tố nhân văn và phù hợp với phong tục địa phương.

Minh Đức
#Phát hiện hài cốt thai nhi #Quy tập và an táng hài cốt #Khu vực phát hiện tại Ninh Bình #Tình trạng hài cốt và vật dụng #Nguồn gốc và nguyên nhân

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