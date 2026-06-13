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Pháp luật

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Bắt nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi ở Lào Cai

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc xảy ra tại xã Hợp Thành khiến một bé trai 12 tuổi tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu C.M.Đ (SN 2014, trú thôn Xéo Tả 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai). Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 11 giờ ngày 13/6, tại khu vực nhà ông Hù Ông Cáu (SN 1952), đối tượng Hù A Sạn (SN 1991, trú cùng thôn) đã dùng hung khí đánh cháu Đ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đ đã tử vong.

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Hiện trường vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Hợp Thành bảo vệ hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng liên quan và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Đến khoảng 18h45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hù A Sạn, sau gần 8 giờ truy bắt.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thành Đạt - Văn Đức
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