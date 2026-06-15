Bốn cường quốc sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt Iran sau thỏa thuận với Mỹ

TPO - Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, các nước E4 gồm Anh, Pháp, Đức và Ý cho biết sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran nếu Tehran thực hiện những bước đi cần thiết liên quan đến chương trình hạt nhân.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 14/6, lãnh đạo 4 nước nhấn mạnh: “Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Mỹ, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để đạt được mục tiêu này”.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đồng thời khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Sáng sớm nay (15/6), Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo trên mạng xã hội rằng thỏa thuận đã được ký kết.

Mặc dù thị trường đã phần nào dự đoán trước khả năng đạt được thỏa thuận, việc xác nhận chính thức vẫn đủ sức kéo giá dầu Brent giảm 4% xuống khoảng 83,80 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 126,41 USD/thùng hồi tháng 5.

Giá dầu thô Mỹ cũng giảm 4,3%, xuống 81,23 USD/thùng, dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức khoảng 67 USD/thùng trước khi chiến sự nổ ra.

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên sáng nay, trong khi đồng USD suy yếu. Thông tin Mỹ đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran đã cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của giới đầu tư và làm dấy lên kỳ vọng áp lực lạm phát toàn cầu sẽ giảm bớt.

Iran cho biết hoạt động lưu thông qua eo biển này sẽ do Tehran và Oman cùng quản lý. Điều này có thể ảnh hưởng tới nguyên tắc tự do hàng hải và làm dấy lên suy đoán rằng các tàu thương mại có thể phải trả một khoản phí khi đi qua khu vực.

Ông Sean Callow, chuyên gia phân tích ngoại hối cấp cao tại ITC Markets, nhận định: "Việc thiếu thông tin chi tiết, đặc biệt liên quan đến quyền tự do hàng hải, vẫn là một mối lo ngại. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để kìm hãm thị trường trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang gia tăng mạnh”.

Ông cho rằng triển vọng giá năng lượng giảm bền vững sẽ làm thay đổi đáng kể cách các ngân hàng trung ương đánh giá chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Hàng loạt ngân hàng trung ương sẽ họp trong tuần này, khi áp lực phải thắt chặt chính sách để đối phó với nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao đã giảm đi đáng kể.

Trên thị trường tài chính, chỉ số S&P 500 tăng 0,8%, trong khi Nasdaq tăng mạnh 1,4% nhờ làn sóng mua vào các tài sản rủi ro. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2% lên 68.685 điểm, cao hơn nhiều so với mức đóng cửa 66.020 điểm cuối tuần qua.

Trong tuần này, các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy và Nga đều sẽ nhóm họp để quyết định chính sách tiền tệ. Trong số đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được đánh giá là cơ quan có khả năng tăng lãi suất cao nhất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp ngày 17/6, cũng là cuộc họp đầu tiên do Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì. Giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi tuyên bố chính sách, dự báo kinh tế và cuộc họp báo sau đó để tìm kiếm tín hiệu liệu Fed có từ bỏ xu hướng nới lỏng tiền tệ hay không, khi ngày càng nhiều quan chức tỏ ra lo ngại về nguy cơ lạm phát.