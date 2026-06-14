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Việt kiều Mỹ hầu tòa vì âm mưu đưa trẻ ra nước ngoài

Tân Châu

TPO - Lợi dụng các hội nhóm “cho nhận con nuôi” trên mạng xã hội, các bị cáo đã mua bán nhiều trẻ em, làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc đưa trẻ xuất cảnh.

Ngày 14/6, TAND TPHCM cho biết vừa hoàn tất kế hoạch đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi gây chấn động dư luận, với 7 bị cáo bị truy tố về hành vi mua bán trẻ em dưới vỏ bọc hoạt động nhận con nuôi.

Theo cáo trạng, Trần Thị Cẩm Tú (SN 1995, ngụ TPHCM) bị truy tố về hai tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sáu bị cáo gồm: Trần Nhuận Gia (còn gọi Wong Dany Gia, SN 1974, Việt kiều Mỹ), Lê Thị Diệu Liên, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Đoàn Lê Quốc Huy (SN 1999, ngụ TPHCM, nhân viên tiếp thị) và Võ Thị Hồng Hồng cùng bị truy tố về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 22/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận nhiều tin báo về một căn hộ chung cư trên địa bàn quận 10 (nay thuộc phường Diên Hồng) đang nuôi dưỡng nhiều trẻ em không rõ nhân thân.

Kiểm tra địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 3 trẻ em sinh trong giai đoạn từ năm 2018 đến đầu tháng 5/2024 cùng hai người giúp việc đang chăm sóc các cháu. Làm việc với Trần Nhuận Gia và Đoàn Lê Quốc Huy, cơ quan điều tra xác định Gia và Huy khai đã mua các cháu thông qua hội nhóm “Cho nhận con nuôi 2” trên mạng xã hội do Trần Thị Cẩm Tú giới thiệu.

Theo cáo buộc, Trần Nhuận Gia thường xuyên xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Mỹ. Thông qua các hội nhóm tìm người nhận con nuôi, Gia tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện nuôi con để thỏa thuận nhận trẻ với việc hỗ trợ tiền.

Để thực hiện kế hoạch, Gia giao cho Huy đứng ra liên hệ, trả tiền cho người bán và các đối tượng môi giới, sau đó đưa trẻ về căn hộ thuê để chăm sóc. Cơ quan điều tra xác định Gia trực tiếp mua một cháu bé và thông qua Huy mua thêm hai cháu khác với số tiền từ hàng chục triệu đồng.

Cáo trạng cho rằng, dù nhận nuôi các cháu bé nhưng Gia không thực hiện thủ tục nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật. Thay vào đó, bị cáo nhiều lần đặt làm giả giấy khai sinh, thậm chí thuê làm giả kết quả xét nghiệm ADN nhằm hợp thức hóa mối quan hệ cha con.

Cơ quan công tố xác định mục đích của việc làm giả giấy tờ là phục vụ các thủ tục về sau, trong đó có việc xin visa và xuất cảnh định cư tại Hoa Kỳ cho các cháu bé. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được thực hiện thì bị cơ quan công an phát hiện, ngăn chặn.

Ngoài việc môi giới cho Gia nhận nuôi trẻ, nhóm của Trần Thị Cẩm Tú còn bị cáo buộc môi giới cho hai gia đình hiếm muộn nhận nuôi hai cháu bé khác để hưởng lợi từ 35 đến 45 triệu đồng mỗi trường hợp. Tuy nhiên, do các gia đình này sau đó thực hiện đầy đủ thủ tục nhận con nuôi theo quy định nên cơ quan tố tụng xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Tân Châu
#Mua bán người dưới 16 tuổi #TAND TPHCM #Trần Nhuận Gia #Cho nhận con nuôi #Việt Kiều Mỹ #Mua bán trẻ em

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