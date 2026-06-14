Bắt giữ 3 đối tượng cùng hàng trăm kg thuốc và hơn 10.000 kíp nổ

Ngày 14/6, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi và các lực lượng liên quan đấu tranh thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ liên tỉnh.

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 5/6, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐH521 qua thôn Diêm Điền (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Phòng Nghiệp vụ BĐBP Quảng Ngãi, Đồn BP Bình Hải, Đồn BP Cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Công an xã Đông Sơn đã phát hiện Nguyễn Hữu Nhân (35 tuổi) và Nguyễn Lệnh (65 tuổi, cùng trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển hai xe máy chở theo nhiều thùng nhựa và thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện bên trong các thùng chứa tổng cộng khoảng 125 kg thuốc nổ. Trong đó, Nhân vận chuyển khoảng 32 kg thuốc nổ, còn ông Lệnh chở khoảng 93 kg.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nhân khai được một người đàn ông thuê vận chuyển số hàng trên từ khu vực cây xăng Tịnh Long (xã Tịnh Khê) đến cảng Tịnh Hòa (xã Đông Sơn) với tiền công 5 triệu đồng. Sau khi nhận hàng vào tối 4/6, Nhân mang về nhà cất giấu, đến khoảng 11h ngày 5/6 Nhân nói với cha ruột là ông Nguyễn Lệnh, đây là đồ sửa máy tàu và nhờ cùng vận chuyển đi giao cho người mua. Trong quá trình vận chuyển, cả hai bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật.

Mở rộng điều tra, rạng sáng 6/6, tại tuyến đường Lê Trọng Tấn (thuộc thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê) lực lượng phá án tiếp tục phát hiện, bắt giữ Ngô Thế Hải (45 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ.

Hải khai đã mua số vật liệu nổ này từ một người đàn ông ở Quảng Trị với giá hơn 12 triệu đồng, sau đó bỏ vào ba lô, đón xe khách vào Quảng Ngãi và thuê xe ôm đến xã Đông Sơn để giao cho người mua nhằm kiếm lời. Khi đang trên đường di chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngô Thế Hải tại cơ quan chức năng.

Sau khi bắt giữ Ngô Thế Hải, lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã di lý đối tượng về Quảng Trị để khám xét nơi ở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm được cất giấu trong nhà, phục vụ mục đích mua bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.