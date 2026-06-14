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Pháp luật

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3 năm đòi quyền cha mẹ đẻ với đứa con đã được cho làm con nuôi

Hoàng An

TPO - Án lệ số 84/2026/AL về “chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên khi người nhận nuôi là người độc thân đã chết” vừa được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua, để tòa án các cấp nghiên cứu, áp dụng trong quá trình xét xử.

Theo nội dung vụ án, ông Ngô Thành M. và bà Cao Thị G. đăng ký kết hôn. Họ có 3 người con là Ngô Kim N. (SN 2002); Ngô Thành P. (SN 2004) và Ngô Phát T. (SN 2011).

Sau khi sinh cháu Ngô Phát T., ông M. và bà G. đồng ý cho bà Ngô Ngọc Th. (chị ruột của ông M.) nhận làm con nuôi.

Ngày 28/1/2011, chính quyền địa phương ra quyết định công nhận việc nuôi con nuôi giữa bà Ngô Ngọc Th. và cháu Ngô Phát T.

Đến năm 2020, bà Th. không may qua đời, ông M. và bà G. yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Th. và cháu T., đồng thời, khôi phục các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với đứa bé.

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Ảnh minh họa.

Trong vụ án, cụ Trần Thị G1 trình bày, cụ là mẹ của bà Ngô Ngọc Th. và ông Ngô Thành M. Thời điểm bà Th. còn sống có nhận nuôi cháu Ngô Phát T., nay do bà Th. chết, cụ G1 tuổi cao, đi lại khó khăn không ai nuôi cháu T., nên cụ đồng ý giao lại cho vợ chồng ông M. trực tiếp nuôi dưỡng.

Ngày 21/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ, quyết định không chấp nhận yêu cầu của ông M. và bà G. về chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Ngô Ngọc Th. và cháu Ngô Phát T.

Phản đối quyết định, vợ chồng ông M. kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cấp phúc thẩm) vẫn giữ nguyên quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm.

Giữa năm 2022, tại phiên giám đốc thẩm, tòa sửa quyết định dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thành chấp nhận yêu cầu về chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Th. và cháu T.

Như vậy, vợ chồng ông M. bà G. đã có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ đối với T.

Án lệ cho rằng, bà Th. nhận con nuôi đúng quy định. Sau khi bà chết, ông M. và bà G. có nguyện vọng đem cháu T. về nuôi nhưng sự kiện bà Th. chết không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định tại Điều 25 và Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu là đúng quy định.

Tuy nhiên, việc không chấp nhận yêu cầu của ông M. bà G. đã làm ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến quyền lợi của cháu T.

Hoàng An
#con nuôi #Cha mẹ đẻ #Quyền lợi con nuôi #Cha mẹ đòi con nuôi

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