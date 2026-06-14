Khánh Hòa tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, điều động và thuyên chuyển công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, để rà soát, chốt số liệu biên chế phục vụ công tác giao biên chế năm 2026 theo chỉ đạo của Trung ương.

Ngày 14/6, lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành công văn về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức và viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc tạm dừng nhằm bảo đảm tính thống nhất trong triển khai và xác định chính xác số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có tính đến ngày 15/6/2026, phục vụ công tác giao biên chế năm 2026 theo các chỉ đạo của Trung ương.

Khánh Hòa tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức; điều động, thuyên chuyển tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, để ổn định số liệu biên chế có mặt tại thời điểm ngày 15/6. Việc tạm dừng không áp dụng đối với các trường hợp đã có văn bản đề nghị trước ngày 12/6 và đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thống nhất.

Đối với các địa phương đang tổ chức tuyển dụng viên chức, thời gian tạm dừng theo công văn này sẽ không được tính vào thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng vì lý do khách quan.

Trước đó, vào ngày 12/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có thông báo tạm dừng điều động công chức và tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phối hợp cơ quan có liên quan, tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ biên chế hệ thống chính trị tỉnh năm 2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tạm dừng việc đề nghị điều động cán bộ, công chức; tiếp nhận vào làm công chức (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ thẩm định đối với các trường hợp đã có văn bản đề nghị trước ngày 10/6/2026).

Đồng thời yêu cầu tạm dừng thực hiện tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức của khối chính quyền địa phương đến nhận công tác tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (trong nội bộ cấp xã).