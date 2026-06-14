Từ chiều tối nay, miền Bắc mưa lớn diện rộng

TPO - Từ chiều tối nay (14/6) đến đêm 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong chiều tối và đêm nay, đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa dông từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trước khi đón mưa dông, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 26-29 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 32-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối 14/6 đến đêm 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Nhận định xa hơn, trong ngày và đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 14/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cường độ lớn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Từ chiều tối nay, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 35-37 độ.

Dự báo từ ngày 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rải rác vào chiều tối và đêm, khu vực đồng bằng ít mưa. Từ khoảng 20/6, miền Bắc có thể đón nắng nóng trở lại.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ mai, nắng nóng giảm ở Thanh Hoá đến Hà Tĩnh. Quảng Trị đến Phú Yên cũ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, trời nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.