TPHCM: Sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn khai thác do mưa lớn

TPO - Mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện trên diện rộng tại TPHCM vào cuối chiều 11/6, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều chuyến bay phải bay chờ trên không, chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác hoặc chậm giờ khởi hành.

Chiều tối 11/6, cơn mưa lớn kéo dài cùng gió mạnh tại khu vực trung tâm TPHCM khiến hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gặp nhiều khó khăn.

Mưa dông lớn xảy ra ở Tân Sơn Nhất làm gián đoạn hoạt động khai thác hàng không. Ảnh minh họa: CAAV.

Theo ghi nhận, nhiều chuyến bay đến TPHCM không thể hạ cánh đúng kế hoạch do điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn khai thác. Một số máy bay phải bay chờ trên không, trong khi nhiều chuyến khác buộc chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay như Phú Quốc, Cần Thơ trước khi tiếp tục hành trình.

Trong số đó, chuyến bay 9G855 của Sun PhuQuoc Airways trên hành trình Hà Nội - TPHCM phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc để đảm bảo an toàn. Đến khoảng 21h cùng ngày, máy bay mới cất cánh trở lại để tiếp tục hành trình về TPHCM.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, bảng thông tin điện tử liên tục cập nhật tình trạng chậm chuyến. Nhiều chuyến bay bị lùi giờ khởi hành từ 45 phút đến hơn một giờ so với kế hoạch.

Thông báo của Sun PhuQuoc Airways.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways cho biết, hãng hiểu những thay đổi do thời tiết có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách. Việc một số chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác cũng có thể kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đối với các chuyến khác trong ngày.

"Trong mọi tình huống, an toàn luôn là ưu tiên cao nhất trong các quyết định khai thác. Hãng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ hành khách trong thời gian chờ đợi", đại diện Sun PhuQuoc Airways cho hay.

Vietnam Airlines thông tin có 6 chuyến bay đến TPHCM phải hạ cánh tạm thời tại các sân bay khác trước khi tiếp tục hành trình.

Trong thông báo được phát đi, Vietnam Airlines cho biết mưa dông xuất hiện tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào chiều tối 11/6 ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay. Do điều kiện thời tiết bất lợi, một số chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất có thể phải điều chỉnh lịch trình hoặc bay chờ để bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn khai thác.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV.

Theo hãng hàng không này, mọi quyết định thay đổi kế hoạch khai thác đều được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên tuyệt đối cho an toàn của hành khách, tổ bay và chuyến bay. Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách đối với những bất tiện phát sinh do yếu tố thời tiết khách quan. Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật tình trạng chuyến bay và chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển khi cần thiết.

Vietjet cũng phát đi thông báo cho biết kế hoạch khai thác trong ngày có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thời tiết thực tế.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa dông xuất hiện tại TPHCM chiều tối 11/6 là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ đang bị nén và đầy dần. Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa vào chiều tối 11/6 phổ biến từ 20-100 mm, một số nơi có thể vượt 130 mm.