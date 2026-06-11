Cách nào phát hiện sớm 'vật thể lạ' xâm nhập sân bay?

TPO - Sau hàng loạt sự cố vật thể bay xuất hiện gần Nội Bài và Cát Bi, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời UAV, diều và vật thể bay trái phép.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng cùng các địa phương có cảng hàng không, sân bay; đồng thời yêu cầu các cơ quan quản lý hàng không tăng cường biện pháp ngăn chặn máy bay không người lái (UAV), diều và các vật thể bay xâm nhập khu vực cấm, uy hiếp nghiêm trọng an ninh, an toàn hàng không.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua nhiều vụ UAV, diều và các vật thể bay khác đã xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh các cảng hàng không, sân bay. Đặc biệt, trong hai ngày 6-7/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tiếp tục ghi nhận các vụ việc vật thể bay xâm nhập trái phép, buộc nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời UAV, diều và vật thể bay trái phép. Ảnh minh họa.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương có cảng hàng không, sân bay mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng UAV trái phép tại khu vực sân bay và vùng lân cận, đặc biệt trong dịp nghỉ hè của học sinh. Mục tiêu là bảo đảm 100% hộ dân sinh sống quanh sân bay được tiếp cận thông tin về an toàn hàng không và các quy định liên quan.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của phụ huynh và người giám hộ trong việc quản lý, giáo dục con em. Trường hợp trẻ em thực hiện hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay, cha mẹ hoặc người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, công khai kết quả để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu theo dõi sát tình hình, rà soát các nguy cơ và bất cập trong công tác quản lý UAV, đồng thời phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng quy trình hiệp đồng, áp chế phương tiện bay khi xuất hiện tình huống đe dọa an toàn bay.

Cơ quan quản lý chuyên ngành cũng được giao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật, áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các vật thể bay ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được yêu cầu tăng cường giám sát, cảnh giới và phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương để phát hiện, xử lý nhanh các hoạt động bay trái phép. Hai đơn vị cũng phải cung cấp danh sách các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin và tổ chức xử lý ngay khi phát hiện UAV, diều hoặc vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay theo đúng quy định.