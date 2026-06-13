Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lái ô tô thông chốt, tông thẳng CSGT

TPO - Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế ở Thanh Hóa không chấp hành hiệu lệnh mà lái ô tô tông thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, kéo lê một cán bộ trên quãng đường gần 300m.

Ngày 13/6, Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) đang làm việc với tài xế ô tô có hành vi vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hình ảnh cán bộ CSGT bị tài xế kéo lê trên đường.

Theo công an, tối 12/6, tổ công tác số 14 thuộc Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Thiếp (phường Hạc Thành) thì phát hiện ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế lúc này không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển ô tô tông vào thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông. Tài xế sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, liên tục mở đóng cửa phụ lái, kéo lê thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại.

Vụ việc khiến thiếu tá Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Tài xế ô tô gây ra vụ việc sau đó bị khống chế, đưa về trụ sở công an làm việc.

Công an làm việc với tài xế Lê Duy Lâm.

Công an xác định người điều khiển ô tô là Lê Duy Lâm (SN 2003, trú xã Thiệu Trung). Kiểm tra nồng độ cồn tài xế, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Duy Lâm về các hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Đồng thời tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 và một giấy phép lái xe hạng B2 để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện, Công an phường Hạc Thành đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, làm rõ hành vi của tài xế vi phạm.