Hải Phòng ưu tiên sử dụng tên gọi cũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố

TPO - Dự kiến sau sắp xếp tổ chức lại, TP Hải Phòng có 1.723 thôn, tổ dân phố, giảm 1.363 thôn, tổ dân phố (44,2%) so với trước khi sắp xếp.

Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố.

Theo thống kê, hiện nay Hải Phòng có 3.086 thôn, tổ dân phố. Trong đó, 997 thôn, tổ dân phố đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình và 2.089 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ gia đình.

Phương án sắp xếp lại tại Hải Phòng theo 8 nguyên tắc. Việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố phải đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình (thôn từ 400 hộ, tổ dân phố từ 550 hộ trở lên).

Sau sắp xếp, thôn có quy mô lớn từ 1.000 hộ, tổ dân phố từ 1.500 hộ trở lên cần có giải pháp cụ thể về con người, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.

Sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Hạn chế tối đa việc chia tách 1 thôn, tổ dân phố thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, tổ chức thành thôn, tổ dân phố mới.

Khu vực tổ dân phố Đông Nam và thôn Chân Lầm thuộc phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải thống nhất, phù hợp các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch đang triển khai tại địa phương, đồng bộ với việc kiện toàn tổ chức của chi bộ đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Cơ sở hạ tầng tại thôn, tổ dân phố mới phải đảm bảo phục vụ tốt cho nhân dân và các tổ chức hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư.

Đối với các thôn, tổ dân phố ở khu vực hải đảo cách xa đất liền, do việc di dân hoặc bảo vệ chủ quyền biển đảo hoặc có vị trí biệt lập, địa hình chia cắt phức tạp, nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, giãn dân… chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ mà địa phương không thể sắp xếp thì cần phải giải trình rõ lý do.

Sau sắp xếp, tên thôn, tổ dân phố mới cần phải xem xét đến các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán, mức độ đô thị hóa hoặc yêu cầu quản lý thực tiễn của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số người dân trên địa bàn.

Khuyến khích sử dụng một trong các tên gọi đã có của các thôn, tổ dân phố trước khi sắp xếp. Đối với thôn, tổ dân phố đặt theo số thứ tự từ trước thì xem xét đổi tên phù hợp đảm bảo tính thống nhất, khoa học và thuận tiện quản lý. Hạn chế việc ghép tên cơ học của các thôn, tổ dân phố cũ để đặt tên mới.

Theo phương án sắp xếp, Hải Phòng dự kiến giữ ổn định 562 thôn, tổ dân phố. Trong đó, 11 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về quy mô số hộ nhưng địa phương đề nghị không sắp xếp do có yếu tố đặc thù.

Tổ chức lại 2.524 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.161 thôn, tổ dân phố mới. Trong đó, 2.078 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ.

Sau sắp xếp, TP Hải Phòng có 1.723 thôn, tổ dân phố giảm 1.363 thôn, tổ dân phố (44,2%).