Sinh nhật chưa từng có của Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của mình bằng sự kiện chưa từng có trong lịch sử Nhà Trắng: Tổ chức đêm thi đấu UFC ngay trên bãi cỏ phía Nam, đồng thời tuyên bố thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với Iran đã hoàn tất.

Hai võ sĩ Bo Nickal và Kyle Daukaus trong trận đấu trên bãi cỏ Nhà Trắng, ngày 14/6. (Ảnh: AP)

Sự kiện mang tên “UFC Freedom 250” diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực chứng minh sức mạnh chính trị của mình giữa những thách thức từ cuộc chiến Iran, áp lực lạm phát trong nước cùng những hoài nghi về tuổi tác cũng như năng lực lãnh đạo của ông.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump liên tục quảng bá về tiến triển trong đàm phán với Iran. Ngay trước khi các trận đấu UFC bắt đầu, ông tuyên bố thỏa thuận hòa bình đã hoàn tất.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa Iran và eo biển Hormuz sẽ được mở lại. Tuy nhiên, nhiều chi tiết quan trọng của thỏa thuận vẫn đang chờ được đàm phán.

Thông báo này được coi như món quà sinh nhật dành cho chính Tổng thống Trump trước khi tâm điểm chuyển sang đấu trường UFC - được dựng cách không xa phòng ngủ của ông trong Nhà Trắng.

Sự kiện quy tụ khoảng 4.000 khách mời, trong đó có nhiều quan chức cấp cao như Giám đốc FBI Kash Patel, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Khoảng 25% số khán giả là quân nhân Mỹ.

Tổng thống Trump cùng Chủ tịch UFC Dana White bước từ Phòng Bầu dục ra ban công để quan sát lồng đấu Bát giác. Trong tiếng động cơ chiến đấu cơ gầm rú trên bầu trời Washington, đám đông liên tục hô vang: “USA! USA!”.

Trung tâm của sự kiện là “Móng vuốt” - đấu trường tạm thời cao gần 28m với kết cấu kim loại khổng lồ giống tàu vũ trụ, được trang bị hệ thống ánh sáng, âm thanh và màn hình cỡ lớn.

Bảy trận đấu MMA diễn ra trong đêm, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa nhà vô địch hạng nhẹ UFC Ilia Topuria và cựu vô địch tạm quyền Justin Gaethje.

Hàng chục nghìn người khác theo dõi các trận đấu qua màn hình lớn đặt tại khu vực Ellipse gần đó.

Một số võ sĩ thậm chí được cho là sẽ tiến vào lồng đấu từ Phòng Bầu dục, đi qua Vườn Hồng hoặc hành lang phía Tây Nhà Trắng trước khi bước vào lồng Bát giác.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham dự. Trong trận mở màn, ông Trump trò chuyện với bà khi theo dõi Diego Lopes đánh bại Steve Garcia bằng cú knock-out. Sau chiến thắng ở trận tiếp theo, võ sĩ Bo Nickal tiến đến chỗ Tổng thống, quỳ xuống và cảm ơn ông vì đã đưa UFC vào Nhà Trắng.

Bản nhạc quen thuộc “YMCA” - thường xuất hiện trong các sự kiện của Trump - vang lên sau đó.

Tổng thống Trump có mối quan hệ thân thiết với Dana White từ lâu. Dana White đã hỗ trợ các chiến dịch tranh cử của ông Trump từ năm 2016 và giúp tiếp cận nhóm cử tri nam trẻ tuổi yêu thích võ thuật đối kháng.

Tuy nhiên, việc tổ chức một sự kiện thể thao tư nhân trên khu đất liên bang gây ra nhiều tranh cãi.

Một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện cho thấy chỉ 16% người Mỹ cho rằng việc tổ chức UFC tại Nhà Trắng là phù hợp. Các nguyên đơn trong một vụ kiện cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump vượt thẩm quyền khi cho phép sự kiện diễn ra mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Dù vậy, một thẩm phán đã bác yêu cầu ngăn chặn chương trình.

Sự kiện thi đấu UFC diễn ra nhân dịp sinh nhật Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Hợp phong cách chính trị

UFC cho biết đã chi hơn 60 triệu USD cho sự kiện và sẽ không thu lợi nhuận. Tuy nhiên, hồ sơ của Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ cho thấy 7 cơ quan chính phủ đã huy động đáng kể nguồn lực và nhân sự để hỗ trợ công tác tổ chức.

Tranh cãi càng gia tăng khi quỹ tín thác của Tổng thống Trump mua cổ phiếu của TKO Group Holdings - công ty mẹ của UFC, trong thời gian chuẩn bị sự kiện. Một trong những nhà tài trợ của chương trình là Crypto, doanh nghiệp từng hợp tác với Trump Media & Technology Group. Ngoài ra, công ty tiền mã hóa World Liberty Financial có quan hệ với gia đình Tổng thống Trump, lập quỹ thưởng trị giá 250.000 USD cho các võ sĩ chiến thắng.

Nhà Trắng phủ nhận mọi cáo buộc xung đột lợi ích, khẳng định các hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump được quản lý độc lập với công việc điều hành đất nước.

Sự kiện UFC tại Nhà Trắng tạo nên sự tương phản rõ nét với cách người tiền nhiệm Joe Biden đón sinh nhật 80 tuổi vào năm 2022, bằng một bữa ăn trưa riêng tư cùng gia đình.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Allison Schuster gọi đêm UFC là “một trong những sự kiện giải trí đáng nhớ nhất lịch sử nước Mỹ”, cho rằng đây là cách phù hợp để mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

Ông Trump đã vượt ông Biden để trở thành người cao tuổi nhất từng được bầu làm tổng thống Mỹ. Dù Hiến pháp không cho phép ông tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, ông Trump vẫn thường xuyên úp mở về khả năng này.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ đặt câu hỏi về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông. Một khảo sát của Washington Post/ABC News/Ipsos hồi tháng 4 cho thấy chưa đến một nửa người trưởng thành Mỹ tin rằng ông Trump còn đủ sự minh mẫn và thể lực để điều hành đất nước hiệu quả.

Nhà Trắng phản bác bằng tuyên bố của cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson, người khẳng định “sức bền, khả năng tập trung và thể lực của ông Trump là phi thường”.

Đối với nhiều nhà quan sát, UFC tại Nhà Trắng thể hiện phong cách chính trị của ông Trump.

Giáo sư cổ điển học Mike Fontaine, công tác tại Đại học Cornell, cho rằng sự kiện này gợi nhớ tới những cuộc đấu thời La Mã cổ đại, nơi các lãnh đạo tổ chức những buổi thi đấu quy mô lớn để thu hút công chúng và củng cố quyền lực.

“Đây là chiến lược ‘bánh mì và các trò giải trí’ rất điển hình”, GS. Fontaine nhận xét.

Theo ông, khi cuộc chiến Iran đẩy giá nhiên liệu tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kéo giảm tỷ lệ ủng hộ ông Trump, một sự kiện hoành tráng như UFC Freedom 250 có thể giúp chuyển hướng sự chú ý của dư luận.

Dẫu vậy, GS. Fontaine thừa nhận Tổng thống Trump có năng lực trình diễn chính trị hiếm có.

“Ông Trump có tài năng hiếm có với những sự kiện như thế này”, GS. Fontaine nói.