Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Israel không làm gián đoạn 'thời khắc hòa bình' với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel không tấn công Li-băng trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán một bản ghi nhớ về cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

“Vụ tấn công vào Beirut sáng nay đáng nhẽ không nên xảy ra”, ông Trump viết trên Truth Social, “đặc biệt là vào một ngày đặc biệt khi chúng ta đang rất gần một thỏa thuận hòa bình với Iran”.

“Israel có quyền tự vệ trước các mối đe dọa, nhưng cuộc tấn công mà họ đáp trả rất nhỏ và vô nghĩa, không ai bị thương hay thiệt mạng. Họ không nên làm gián đoạn quá trình quan trọng này”, trích bài đăng. “Chúng ta đang rất gần một thỏa thuận sẽ mang lại hòa bình cho khu vực, bao gồm cả Li-băng, và tất cả các bên nên ngừng tấn công”.

Bài đăng được đưa ra vài giờ sau khi Israel tuyên bố đã tấn công các thành trì của phong trào Hezbollah ở phía nam Beirut (Li-băng) để đáp trả việc nhóm này nổ súng vào miền bắc Israel trước đó cùng ngày.

Đầu tháng này, Mỹ đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Li-băng, theo đó Israel cam kết không nhắm mục tiêu vào Beirut nếu phong trào Hezbollah ở Li-băng không nhắm mục tiêu vào thường dân Israel. Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận.

“Không nên có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel ở bất cứ đâu tại Li-băng, nhưng cũng không nên có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào của bất kỳ bên nào khác, kể cả Hezbollah, chống lại Israel”, ông Trump viết trong bài đăng của mình. “Đây có thể là khởi đầu của một nền hòa bình lâu dài và tốt đẹp. Đừng phá hỏng nó!”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hy vọng có thể ký thoả thuận ngừng bắn với Iran vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông (14/6).

Tuy nhiên, kế hoạch này của ông đã vấp phải trở ngại khi giao tranh ở Li-băng đã bùng phát trở lại vào thời điểm then chốt.

Iran từng nhiều lần yêu cầu ngừng bắn ở Li-băng như một phần của thỏa thuận. Nhưng ngày 14/6, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu phố Dahiyeh ở Beirut, sau khi hỏa lực của Hezbollah vượt qua ranh giới sang phía bắc Israel.

Việc này càng làm tăng khả năng các cuộc đàm phán vốn đã phức tạp giữa Mỹ và Iran sẽ trở nên khó khăn hơn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội sau cuộc tấn công, rằng Mỹ “thiếu ý chí thực hiện các cam kết của mình, hoặc thiếu khả năng thực hiện chúng”.

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