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Người lính

Tổng thống Iran: Mọi quyết định thuộc về Lãnh tụ tối cao

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi quyết định liên quan đến xung đột với Mỹ và Israel cũng như tiến trình đàm phán hòa bình đều thuộc thẩm quyền của Lãnh tụ tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các quyết định liên quan đến cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel, cũng như tiến trình đàm phán hòa bình, cuối cùng đều thuộc thẩm quyền của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC).

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Pezeshkian nhấn mạnh việc bảo vệ sự đoàn kết và thống nhất quốc gia là ưu tiên hàng đầu của Iran trong giai đoạn hiện nay. Tổng thống Iran đồng thời khẳng định mọi lực lượng trong nước đều có trách nhiệm tuân thủ các quyết định của Lãnh tụ tối cao.

Phát biểu được Tổng thống Pezeshkian đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những tranh cãi trong nội bộ Iran về thỏa thuận đang được đàm phán với Mỹ.

Trước đó, ông Ali Motahari, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rằng, nếu Tehran bác bỏ thỏa thuận hiện tại và để chiến sự tiếp diễn, nước này có thể đánh mất các điều kiện thuận lợi hiện có và phải hối tiếc trong tương lai.

Theo hãng tin Jamaran, ông Motahari cho rằng người dân Iran cần hiểu rằng việc đạt được thỏa thuận không đồng nghĩa với việc bỏ qua những hành động mà Tehran cáo buộc Washington đã thực hiện nhằm vào Iran.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết việc ký kết bản ghi nhớ với Iran vẫn có thể diễn ra trong ngày, bất chấp những diễn biến an ninh mới tại khu vực.

Trao đổi với nhà báo Barak Ravid của Axios, ông Trump cho biết kế hoạch ký kết ban đầu dự kiến diễn ra vào buổi sáng nhưng đã bị trì hoãn sau cuộc tấn công của Israel vào Beirut.

"Chúng tôi dự định ký thỏa thuận sáng nay, nhưng cuộc tấn công của Israel vào Beirut đã làm trì hoãn mọi việc. Tôi vẫn nghĩ việc ký kết có thể diễn ra vào cuối ngày hôm nay, trong vài giờ tới", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo ông Trump, cuộc tấn công diễn ra ngay trước thời điểm dự kiến ký kết thỏa thuận đã làm gián đoạn tiến trình ngoại giao.

Trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, rằng cuộc tấn công vào Beirut "lẽ ra không nên xảy ra" trong bối cảnh các bên đang tiến gần đến một thỏa thuận với Iran.

"Họ gọi cho tôi và nói Israel đang tấn công Beirut - chỉ một giờ trước khi chúng tôi dự định ký thỏa thuận. Tôi không thể tin được điều đó đang xảy ra. Thật tồi tệ", ông Trump nói.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Lãnh tụ tối cao #xung đột #đàm phán hòa bình #Tổng thống Iran #thoả thuận #ký kết

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