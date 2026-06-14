Trang trọng lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Tại buổi lễ, Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, lãnh đạo thành phố và các Phật tử, bà con nhân dân thành tâm tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước. Ảnh: Ngô Tùng

Sáng 14/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm, kỳ siêu các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, lãnh đạo thành phố và các Phật tử, bà con nhân dân thành tâm tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM - niệm kinh kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Chư tôn đức cùng các Phật tử, người dân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, cựu chiến binh Phan Xuân Hoài (73 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) xúc động bày tỏ: “Không riêng gì một cá nhân nào, nhiều cựu chiến binh cũng như toàn dân tộc Việt Nam đều tôn thờ, khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ vì có họ mới có được đất nước như ngày hôm nay”.

Cựu chiến binh 73 tuổi này cũng cám ơn GHPG và các ban ngành thành phố cùng bà con Phật tử đã đồng tâm mang đến không gian tưởng niệm ý nghĩa.

Cựu chiến binh Phan Xuân Hoài tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Trao đổi bên lề buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM - cho biết, lễ tưởng niệm và kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, báo ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, việc tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin, thời gian qua, GHPG Việt Nam TPHCM luôn đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, khai quật, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhiều hài cốt đã và đang được xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Ngày 8/6 vừa qua, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM do bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.