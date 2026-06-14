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Phát hiện con vật ‘4 mắt’ quý hiếm đi lạc vào sân nhà dân ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Phát hiện một cá thể rùa có ngoại hình kỳ lạ với 2 đốm giống như mắt phía sau đầu, người dân ở xã Bình Điền (TP. Huế) đã chủ động báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 14/6, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương vừa phối hợp với UBND xã Bình Điền tiếp nhận một cá thể rùa 4 mắt quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, chị Phan Thị Hồng Vân, trú tại xã Bình Điền, phát hiện một con rùa lạ đi lạc vào sân nhà. Nhận thấy cá thể này có đặc điểm khác thường, nghi là động vật hoang dã quý hiếm, chị đã chủ động bắt giữ an toàn và thông báo cho chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm.

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Đại diện Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương phối hợp UBND xã Bình Điền tiếp nhận cá thể rùa 4 mắt quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể rùa 4 mắt (Sacalia quadriocellata), thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Cá thể có trọng lượng khoảng 0,3 kg.

Loài rùa 4 mắt được nhiều người biết đến nhờ hai đốm màu phía sau đầu tạo cảm giác như có thêm một cặp mắt, từ đó có tên gọi đặc biệt là rùa 4 mắt. Đây là loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn cao và ngày càng hiếm gặp trong tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Sông Hương phối hợp với UBND xã Bình Điền hoàn tất các thủ tục cần thiết, chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi thả cá thể này trở lại môi trường tự nhiên.

Cùng thời điểm, lực lượng kiểm lâm TP. Huế cũng tiếp nhận một cá thể rùa hộp trán vàng quý hiếm, thuộc nhóm IB, nặng khoảng 0,7 kg do ông Đào Văn Ân, trú tại tổ dân phố 8, phường Kim Long, tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Ngọc Văn
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