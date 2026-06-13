Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đi làm ruộng, phát hiện động vật quý hiếm

Trương Định

TPO - Trong lúc tháo nước vào ruộng, người dân ở xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm.

Ngày 13/6, ông Ngô Vũ Hải - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, người dân ở thôn Hội Phú, xã Phù Mỹ Tây, trong lúc đi tháo nước vào ruộng thì bất ngờ phát hiện cá thể động vật lạ có lớp vảy bao phủ toàn thân. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, người dân đã nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

722767801-996743492943693-3670221498608918671-n-7965.jpg
Cá thể tê tê Java được người dân phát hiện, giao nộp. Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Tây

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là tê tê Java quý hiếm, nặng khoảng 2,5kg. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngành chức năng của xã Phù Mỹ Tây phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Phù Mỹ tiến hành thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

719637609-996743546277021-1092567142345009337-n-1325.jpg
Cá thể tê tê Java được thả về rừng. Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Tây

Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB theo danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cao nhất.

Trương Định
#tê tê Java #động vật hoang dã #Gia Lai #loài quý hiếm #thả rừng #đi thăm đồng #phát hiện tê tê Java

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe