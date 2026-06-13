Đi làm ruộng, phát hiện động vật quý hiếm

TPO - Trong lúc tháo nước vào ruộng, người dân ở xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm.

Ngày 13/6, ông Ngô Vũ Hải - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, người dân ở thôn Hội Phú, xã Phù Mỹ Tây, trong lúc đi tháo nước vào ruộng thì bất ngờ phát hiện cá thể động vật lạ có lớp vảy bao phủ toàn thân. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, người dân đã nhanh chóng liên hệ chính quyền địa phương để giao nộp.

Cá thể tê tê Java được người dân phát hiện, giao nộp. Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Tây

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là tê tê Java quý hiếm, nặng khoảng 2,5kg. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ngành chức năng của xã Phù Mỹ Tây phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực Phù Mỹ tiến hành thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê Java được thả về rừng. Ảnh: Công an xã Phù Mỹ Tây

Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB theo danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cao nhất.