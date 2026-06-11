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Hình ảnh cá sấu xuất hiện ở An Giang do phần mềm tạo ra

Nhật Huy

TPO - Sau khi thông tin xuất hiện một con cá sấu trên kênh Vĩnh Tre, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang khiến người dân lo lắng, địa phương vào cuộc xác minh và xác định hình ảnh con cá sấu lan truyền không có thật, ảnh được dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 11/6, Công an xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) cho biết, đã xác minh làm rõ thông tin xuất hiện một con cá sấu xuất hiện trên kênh Vĩnh Tre đoạn qua xã xôn xao dư luận những ngày gần đây. Theo thông tin ban đầu, bà Trần Thị Thanh Nhàn (ngụ ấp Tân Thành, xã Núi Cấm) là người phát hiện và chụp ảnh con cá sấu vào chiều 9/6.

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Hình ảnh cá sấu gây xôn xao dư luận tại xã Núi Cấm thực chất do AI tạo dựng.

Sau khi nhận thông tin vào sáng 10/6, để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến kênh, chính quyền địa phương đã đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ kiểm tra, phát cảnh báo tới người dân, đặc biệt đối với học sinh và các hộ nuôi trồng thủy sản trên khu vực sông, kênh rạch.

Công an xã Núi Cấm phối hợp với các đơn vị liên quan đã rà soát, kiểm tra tuyến kênh nhưng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có cá sấu xuất hiện trên địa bàn như trong ảnh. Người dân sinh sống quanh khu vực kênh Vĩnh Tre cũng không cung cấp được thông tin liên quan đến cá sấu xuất hiện.

Sáng 11/6, em L.N.T. (SN 2009), con ruột bà Trần Thị Thanh Nhàn, đã đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận không có cá sấu trên kênh Vĩnh Tre, hình ảnh do em T. sử dụng ứng dụng AI Gemini để tạo hình ảnh, rồi gửi vào nhóm Zalo gia đình để mọi người xem cho vui.

Sau đó, hình ảnh tiếp tục được lan truyền và gây hiểu nhầm trong cộng đồng.

Công an xã Núi Cấm đang làm việc với những người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Nhật Huy
#Cá sấu #An Giang #ảnh cá sấu AI #Công an xã Núi Cấm #tin đồn cá sấu

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